МИНСК, 15 мар Sputnik. Председатель ПА ОБСЕ Кристин Муттонен поблагодарила Беларусь за согласие провести заседание 26-й сессиив Минске в июле, а также заявила о заинтересованности в сотрудничестве с республикой.



© Sputnik / Виктор Толочко Андрейченко: запланирована встреча Лукашенко и Муттонен

В среду председатель Палаты представителей Национального собрания Владимир Андрейченко и Муттонен подписали подписали соглашение о проведении 26-й сессии ПА ОБСЕ в в белорусской столице.

"Я очень рада, что Беларусь согласилась и приняла предложение провести сессию ПА ОБСЕ в Минске. Это мой первый визит в Минске, но я рассчитываю на дальнейшее плодотворное сотрудничество с вашей страной", — заявила Муттонен журналистам в среду в Минске после встречи с Андрейченко.

По ее словам, Беларусь всегда активно участвовала в работе структур ПА ОБСЕ. "Мы и в дальнейшем рассчитываем на развитие такого сотрудничества", — уточнила она.

Муттонен сообщила, что в Минск на заседание 26-й сессии ПА ОБСЕ приедет 700 человек, в том числе 300 депутатов, планируется "интересная и полезная дискуссия". По итогам заседания сессии будет подписана Минская декларация, в которой будут содержаться рекомендации для всех стран-участниц ОБСЕ. Она также отметила, что Минск в последнее время стал площадкой для различных важных международных встреч. "Надеюсь, что и наше мероприятие также внесет свою лепту", — сказала Муттонен.

В свою очередь спикер нижней палаты белорусского парламента Андрейченко заявил, что Беларусь на достойном уровне проведет заседание сессии ПА ОБСЕ. "Важно, что инициатива о проведении сессии в Минске исходила от ПА ОБСЕ и ее поддержали другие страны",- сказал он.

"В Минске это решение расценили как жест доброй воли, как оценку вклада Беларуси в обеспечение стабильности и безопасности в Европе", — подчеркнул спикер.