Сегодня в Минске проходит разрешенная акция протеста против Декрета №3 о предупреждении социального иждивенчества. К началу митинга милиция перекрыла выход из станции метро «Академия Наук» к кинотеатру «Октябрь».

Возле кинотеатра «Октябрь» начался митинг против президентского документа о борьбе с тунеядством. На данный момент число участников можно оценить в тысячу или чуть более человек. Организаторы принесли звукоусиливающую аппаратуру, работает схема «открытого микрофона» - высказаться может каждый. Одна из участниц митинга призвала людей не бояться и бороться за свои права, несмотря на то, что государство начало преследование всех, кто активно выражает свою позицию. Митинг как бы раскололся на две части: много внимания привлекли к себе анархисты, которые устроили настоящее шоу. Люди скандируют «Уходи!» и «Жыве Беларусь!», организаторы призывают не поддаваться на любого рода провокации.

Многие люди принесли с собой плакаты, кто-то держит в руках белорусскую Конституцию. Стоит отметить, что в митинге сегодня принимают участие совершенно разные политические силы: здесь и коммунисты (которые также против тунеядского указа), националисты, либералы и анархисты.

Посе митинга возле кинотеатра люди выстроились в колонну и двинулись в сторону площади Бангалор. Люди требуют отмены указа, звучат также привычные лозунги «Уходи!», «Свободы!» и «Жыве Беларусь!». Проезжающие автомобили поддерживают шествие сигналами. Число людей растет, колона сильно растянулась по городу, в центре с мегафоном идут активисты «Говори правду». Демонстранты стараются не нарушать правила дорожного движения, переходят дорогу только на зеленый свет. Много молодежи, акция довольно многолюдная и необычная, видимо, благодаря тому, что здесь собрались самые разные люди.

Организаторы решили не идти на площадь Бангалор: митинг должен закончиться возле нее.

Одновременно с акцией в Минске начались аналогичные марши в Гродно и Могилеве. Там люди также высказываются категорически против введенного декрета. Люди возмущены тем, что в малых городах найти работу просто невозможно, многие ездят на заработки в другие страны, перебиваются временными заработками. Как и прежде люди уже не требуют отмены документа, а говорят о том, что Беларусь созрела для смены власти, которая за четверть века не научилась решать созданные им же проблемы, в том числе экономически, не создает рабочие места, а лезет в карман к самым бедным.

Примечательно, что в Гродно сперва никто не вышел к людям в качестве организаторов, люди, которых уже собралось порядка двух-трех сотен, охотно общаются с журналистами сами. Позднее пришел молодой человек от ОГП с мегафоном и колона двинулась на главную площадь города. К людям вышли чиновники городской администрации, они предложили людям собрать группу, которая готова обсуждать все проблемные вопросы. Люди чиновников освистали, толпа очень разозлена, люди слушать чиновников не хотят. Напомним, что аналогичные действия местные чиновники уже осуществляли: митинги после этого фактически сходили на нет. При этом многие открыто говорят городским чиновникам о том, что требование отменить Декрет - уже не самое главное.

В Могилеве на акцию вышло более полутысячи человек, звучат те же требования и лозунги.

Фото: Ольга Быковская, БДГ