МИНСК, 16 мар — Sputnik. Глава нижней палаты белорусского парламента Владимир Андрейченко и председатель ПА ОБСЕ Кристин Муттонен в среду в Минске подписали соглашение о проведении 26-й сессии ПА ОБСЕ в белорусской столице.

Председатель ПА ОБСЕ Кристин Муттонен поблагодарила Беларусь за согласие провести заседание 26-й сессии в Минске в июле, а также заявила о заинтересованности в сотрудничестве с республикой.

Когда пройдет сессия и кто приедет?

На церемонии подписания соглашения Муттонен сообщила, сессия пройдет в июле 2017 года в Минске.

Кристин Муттонен анонсировала, что в белорусскую столицу на заседание 26-й сессии ПА ОБСЕ приедет 700 человек, в том числе 300 депутатов. В общей сложности, Беларусь посетят представители порядка 60 стран мира. По ее словам, планируется "интересная и полезная дискуссия".



© Sputnik / Виктор Толочко Председатель ПА ОБСЕ Кристин Муттонен

По итогам заседания сессии будет подписана Минская декларация, в которой будут содержаться рекомендации для всех стран-участниц ОБСЕ.

"Я очень рада, что Беларусь согласилась и приняла предложение провести сессию ПА ОБСЕ в Минске. Это мой первый визит в Минске, но я рассчитываю на дальнейшее плодотворное сотрудничество с вашей страной", — заявила Муттонен.

По ее словам, Беларусь всегда активно участвовала в работе структур ПА ОБСЕ.

"Мы и в дальнейшем рассчитываем на развитие такого сотрудничества", — уточнила она.

Жест доброй воли

Кристин Муттонен также отметила, что Минск в последнее время стал площадкой для различных важных международных встреч. Только во вторник параллельно с визитом главы ПА ОБСЕ в Минске проходила заместители глав МИД стран-участниц Восточного партнерства и Вышеградской группы, президент Беларуси Александр Лукашенко принимал первого вице-президента ЕБРР Филиппа Беннетта и главу МИД Бельгии Дидье Рейндерса.

Ваш браузер не поддерживает данный формат видео. ( 0:49 / 4.96Mb / просмотров видео: 757) Sputnik/ Сергей Пушкин, Александр Шурмелёв © Sputnik/ Сергей Пушкин, Александр Шурмелёв Встреча заместителей глав МИД стран Восточного партнерства в Минске

"Надеюсь, что и наше мероприятие также внесет свою лепту", — сказала Муттонен.

В свою очередь спикер нижней палаты белорусского парламента Владимир Андрейченко заявил, что Беларусь на достойном уровне проведет заседание сессии ПА ОБСЕ.

"Важно, что инициатива о проведении сессии в Минске исходила от ПА ОБСЕ и ее поддержали другие страны",- сказал он.

"В Минске это решение расценили как жест доброй воли, как оценку вклада Беларуси в обеспечение стабильности и безопасности в Европе", — подчеркнул спикер.

Планы главы ПА ОБСЕ в белорусской столице

В среду Муттонен провела рабочую встречу с председателем Палаты представителей Национального собрания Беларуси Владимиром Андрейченко и вице-спикером Совета Республики Марианной Щеткиной.



© Sputnik / Виктор Толочко Беларусь, рассказал Андрейченко, внесла значительный вклад в дело обеспечения безопасности в Европейском регионе

Ожидается, что в четверг еврочиновник встретится с президентом Беларуси Александром Лукашенко и пообщается с главой белорусского внешнеполитического ведомства Владимиром Макеем.

Кроме встреч с руководством страны, в программе визита Муттонен посещение ряда предприятий, а также Большого театра, где будет исполнена опера "Иоланта".

Женский вопрос

Во время общения с белорусскими парламентариями Муттонен обратила внимание на то, как в Беларуси относятся к женскому вопросу.

"Я услышала, что в Беларуси 8 Марта является выходным днем, я привезу эту традицию в Австрию", — сказал Муттонен.

Председатель ПА ОБСЕ также выразила надежду, что Беларусь применит рекомендации организации по изменению избирательного процесса.

Комментарий политолога

Проведение сессии в Минске позволяет демонстрировать, что в Минске безопасно, что здесь можно встречаться, обсуждать даже самые острые вопросы, считает политолог Александр Шпаковский.

"Сессия Парламентской ассамблеи ОБСЕ в этом году пройдет в Минске. Это подтверждение состоятельности Беларуси на международной арене", — заявил Шпаковский на пресс-конференции в МПЦ Sputnik.

Проведение 26-ой сессии ПА ОБСЕ в Минске политолог считает важным имиджевым мероприятием, во время которого у Беларуси будет возможность проявить "мягкую силу".

"У нас практически отсутствуют рычаги трансляции "мягкой силы", публичной дипломатией мало кто занимается. Теперь люди увидят нашу страну, и я не знаю ни одного человека, который побывал бы здесь и кому здесь бы не понравилось", — считает политолог.



© Sputnik / Виктор Толочко Политолог Александр Шпаковский

Он все же призывает не преувеличивать значение сессии.

"Несмотря на то, что европейцы кичатся соблюдением верховенства закона, не нужно забывать о лоббизме. Прямо скажем: наши казахские, азербайджанские партнеры платят европейцам деньги, потому критика в адрес этих стран звучит на несколько тонов тише, чем в наш адрес. Наш путь иной — приезжайте, смотрите, оценивайте", — считает Шпаковский.