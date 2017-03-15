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Опрос европейцев: является ли Крым частью России?
16.03.2017 10:00 — Новости Политики | Sputnik Беларусь
МИНСК, 14 мар — Sputnik. Одна из крупнейших международных исследовательских компаний в сфере опросов общественного мнения TNS Global изучила мнение западных европейцев и граждан США о принадлежности Крыма.
Полуостров Крым стал частью России в 2014 году. Как показал опрос ведущей социологической компании, спустя три года заметная часть жителей стран Запада признает, что Крым входит в РФ.
Мнение европейцев и американцев
Согласно проведенному в рамках проекта
Sputnik.Мнения: соцопрос в странах Европы о принадлежности Крыма
Практически во всех странах, кроме Франции, количество называющих Крым частью России и говорящих обратное, приблизительно равна. Среди французов не считают Крым российской территорией 32%, то есть разница составляет 12%. Больше всего не считающих полуостров частью РФ — среди жителей Германии (41%).
Большое количество опрашиваемых затруднялось говорить о принадлежности Крыма: 51% жителей США, 48% французов, 44% британцев.
Примечательны и возрастные отличия в странах. Так, во Франции Крым российским считает чаще старшее поколение, а в Германии — молодежь.
Белорусский аспект
В апреле 2014 года президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что Крым — часть Российской Федерации. "Можно признавать это или не признавать, но от этого ничего не изменится", — сказал тогда Лукашенко.
Спустя два года, в 2016-м, о Крыме высказался и министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей. "Беларусь исходит из того, чей Крым де-факто", — отметил тогда Макей.
Официальных социологических исследований об отношении белорусов к принадлежности Крыма в стране не проводилось.
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Спустя три года после присоединения Крыма к России более трети немцев и итальянцев соглашаются с тем, что полуостров - часть РФ.
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