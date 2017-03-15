МИНСК, 14 мар — Sputnik. Одна из крупнейших международных исследовательских компаний в сфере опросов общественного мнения TNS Global изучила мнение западных европейцев и граждан США о принадлежности Крыма.

Полуостров Крым стал частью России в 2014 году. Как показал опрос ведущей социологической компании, спустя три года заметная часть жителей стран Запада признает, что Крым входит в РФ.

Мнение европейцев и американцев

Согласно проведенному в рамках проекта Sputnik.Мнения опросу, более трети итальянцев и немцев (34% и 36% соответственно) считают, что Крым — часть России. Аналогичный ответ дали 26% британцев, 23% американцев и 20% жителей Франции.



Sputnik.Мнения: соцопрос в странах Европы о принадлежности Крыма

Практически во всех странах, кроме Франции, количество называющих Крым частью России и говорящих обратное, приблизительно равна. Среди французов не считают Крым российской территорией 32%, то есть разница составляет 12%. Больше всего не считающих полуостров частью РФ — среди жителей Германии (41%).

Большое количество опрашиваемых затруднялось говорить о принадлежности Крыма: 51% жителей США, 48% французов, 44% британцев.

Примечательны и возрастные отличия в странах. Так, во Франции Крым российским считает чаще старшее поколение, а в Германии — молодежь.

Белорусский аспект

В апреле 2014 года президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что Крым — часть Российской Федерации. "Можно признавать это или не признавать, но от этого ничего не изменится", — сказал тогда Лукашенко.

Спустя два года, в 2016-м, о Крыме высказался и министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей. "Беларусь исходит из того, чей Крым де-факто", — отметил тогда Макей.

Официальных социологических исследований об отношении белорусов к принадлежности Крыма в стране не проводилось.