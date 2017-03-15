﻿﻿ Задержанный по просьбе СК РБ шеф-редактор Regnum попросил убежища в РФ. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще
﻿

Задержанный по просьбе СК РБ шеф-редактор Regnum попросил убежища в РФ

16.03.2017 10:34 — Новости Политики | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

МИНСК, 16 мар — Sputnik. Задержанный накануне в Москве по запросу Следственного комитета Беларуси шеф-редактор ИА Regnum Юрий Баранчик, подал ходатайство президенту России Владимиру Путину о предоставлении ему политического убежища.

Задержанный по просьбе СК РБ шеф-редактор Regnum попросил убежища в РФ
© Фото: Юрий Баранчик/Фейсбук
Задержанный по просьбе СК РБ шеф-редактор Regnum попросил убежища в РФ

"Это означает, что компетентным органам РФ предстоит вместе с решением вопроса об экстрадиции Баранчика в Беларусь разрешить вопрос по существу данного ходатайства", — цитирует Regnum адвоката задержанного гражданина Республики Беларусь.

Защита настаивает, что уголовное преследование Баранчика, а также других авторов Regnum в Беларуси Сергея Шиптенко, Юрия Павловца и Дмитрия Алимкина, политически мотивированное.

В белорусское консульство задержанный белорус пока не обращался, сообщили Sputnik в дипломатическом представительстве РБ в Москве.

В чем подозревают и обвиняют

Троим авторам Regnum уже предъявлены обвинения по ч. 3 ст. 130 Уголовного кодекса Республики Беларусь (разжигание расовой, национальной, религиозной либо иной социальной вражды или розни, совершенное группой лиц). Граждане Беларуси Юрий Павловец, Дмитрий Алимкин, Сергей Шиптенко были задержаны в начале декабря 2016 года в Минске в рамках расследования уголовного дела, возбужденного Следственным комитетом.

В ходе расследования уголовного дела, фигурантами, которого были авторы Regnum, белорусские следователи установили их причастность к противоправной деятельности по признакам преступления, предусмотренного статьей 130 Уголовного кодекса, и проживающего в Москве Баранчика.

Что известно о Баранчике

Юрию Баранчику 45 лет, он родился в Минске, и здесь же в 1994 году окончил философское отделение БГУ.

Биография, размещенная на собственном сайте Баранчика, утверждает, что после окончания вуза, он преподавал философию, позже — работал во всевозможных белорусских властных структурах: от министерства образования и МИД до Администрации президента.

Последняя статья Баранчика на сайте Regnum стала как раз в ночь на 15 марта, когда произошло его задержание. И была посвящена в том числе нападкам на главу белорусского МИД. В последнее время Баранчик последовательно убеждал читателей, что в руководстве Беларуси идет борьба прозападной и прорусской группировок, и в случае победы "западников" в стране возможно развитие украинского сценария.

Еще по следам первых задержаний авторов Regnum министерство информации выражало протест публикуемым на данном российском ресурсе "тенденциозным материалам, носящим деструктивный характер".

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 26
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Белорусские правоохранители подозревают Баранчика в причастности к разжиганию расовой, национальной или религиозной вражды.

Комментарии

 
Новости дня
Новости политики
 
Летняя сессия ПА ОБСЕ в Минске: кто приедет и о чем будут говорить?
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Политики

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

15.03.2017
Белорусская военная газета

Архив (Новости Политики)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2015 21.by
Яндекс.Метрика