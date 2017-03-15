МИНСК, 16 мар — Sputnik. Задержанный накануне в Москве по запросу Следственного комитета Беларуси шеф-редактор ИА Regnum Юрий Баранчик, подал ходатайство президенту России Владимиру Путину о предоставлении ему политического убежища.

"Это означает, что компетентным органам РФ предстоит вместе с решением вопроса об экстрадиции Баранчика в Беларусь разрешить вопрос по существу данного ходатайства", — цитирует Regnum адвоката задержанного гражданина Республики Беларусь.

Защита настаивает, что уголовное преследование Баранчика, а также других авторов Regnum в Беларуси Сергея Шиптенко, Юрия Павловца и Дмитрия Алимкина, политически мотивированное.

В белорусское консульство задержанный белорус пока не обращался, сообщили Sputnik в дипломатическом представительстве РБ в Москве.

В чем подозревают и обвиняют

Троим авторам Regnum уже предъявлены обвинения по ч. 3 ст. 130 Уголовного кодекса Республики Беларусь (разжигание расовой, национальной, религиозной либо иной социальной вражды или розни, совершенное группой лиц). Граждане Беларуси Юрий Павловец, Дмитрий Алимкин, Сергей Шиптенко были задержаны в начале декабря 2016 года в Минске в рамках расследования уголовного дела, возбужденного Следственным комитетом.

В ходе расследования уголовного дела, фигурантами, которого были авторы Regnum, белорусские следователи установили их причастность к противоправной деятельности по признакам преступления, предусмотренного статьей 130 Уголовного кодекса, и проживающего в Москве Баранчика.

Что известно о Баранчике

Юрию Баранчику 45 лет, он родился в Минске, и здесь же в 1994 году окончил философское отделение БГУ.

Биография, размещенная на собственном сайте Баранчика, утверждает, что после окончания вуза, он преподавал философию, позже — работал во всевозможных белорусских властных структурах: от министерства образования и МИД до Администрации президента.

Последняя статья Баранчика на сайте Regnum стала как раз в ночь на 15 марта, когда произошло его задержание. И была посвящена в том числе нападкам на главу белорусского МИД. В последнее время Баранчик последовательно убеждал читателей, что в руководстве Беларуси идет борьба прозападной и прорусской группировок, и в случае победы "западников" в стране возможно развитие украинского сценария.

Еще по следам первых задержаний авторов Regnum министерство информации выражало протест публикуемым на данном российском ресурсе "тенденциозным материалам, носящим деструктивный характер".