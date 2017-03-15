МИНСК, 16 мар — Sputnik. Прав человека, демократии и верховенства закона не меньшем, чем в других странах Европы, в том числе Евросоюзе, заявил президент республики Александр Лукашенко.



© Sputnik / Виктор Толочко Муттонен: ПА ОБСЕ заинтересована в сотрудничестве с Беларусью

В четверг глава белорусского государства провел встречу с председателем ПА ОБСЕ Кристин Муттонен, которая прибыла в страну накануне . В среду она поставила свою подпись под соглашением о проведении в Минске в июле 26-й сессии организации .

"Мы вам благодарны за то доверие, которое оказано Беларуси в плане проведения сессии Парламентской ассамблеи. Нам действительно надо обсудить многие вопросы. Я хочу вам честно и открыто сказать, что мы сделаем все, чтобы это была лучшая в своей истории подобная сессия", — сказал Лукашенко, слова которого приводит пресс-службе главы государства .

По его словам, организацией сессии ПА ОБСЕ Беларусь хочет продемонстрировать свою приверженность принципам деятельность этой организации. "Мы это продемонстрируем всему миру, и прежде всего, депутатам, представителям других стран, которые входят в эту организацию", — сказал белорусский лидер.

Лукашенко намерен показать западным партнерам, что предубеждения, существовавшие ранее на счет Беларуси, являются надуманными. "Что Беларусь — это европейская страна. И что здесь и прав человека, и верховенства закона, и демократии нисколько не меньше, чем в других государствах Европы, в том числе Евросоюза", — подчеркнул Лукашенко.

Он заверил Муттонен, что решение провести сессию в Минске не было ошибочным. Нынешнею ситуацию в стране президент назвал "относительно спокойной, на фоне тех событий, которые развиваются в мире".

Президент пообещал спокойные условия проведения сессии ПА ОБСЕ.