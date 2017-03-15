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Отменять не намерены: разработаны поправки в декрет о «тунеядцах»

16.03.2017 11:32 — Новости Политики | БДГ  
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В то время как белорусы на Маршах в Минске и других городах страны требуют полной отмены декрета № 3 и заявляют, что дело уже не только в нем, власти занимаются «косметическим ремонтом» документа и вносят в него поправки.

Так, депутат Палаты представителей Национального собрания Игорь Марзалюк 15 марта на «Марше нетунеядцев» в Могилеве рассказал, что он с коллегами разработал поправки в декрет. По его словам, они «на 99,9%» будут подписаны. Дата подписания - 25 марта, передает TUT.by.

Поправки предлагают исключить из числа тунеядцев граждан, подлежащих призыву на срочную военную (альтернативную) службу или находившихся на психоневрологическом диспансерном учете, а также женщин, которые находились под медицинским наблюдением в организациях здравоохранения в период беременности и родов, родили (усыновили, удочерили) ребенка, без учета периода временной нетрудоспособности. Кроме того, тунеядцами не будут те, кто в год исчисления тунеядского сбора только поступил на дневное отделение учреждения образования или только его окончил.

Освободят от налога и владельцев земельных участков независимо от их целевого назначения и местонахождения, а время ухода за членом семьи, который нуждается в постоянном присмотре, признаются участием в финансировании госрасходов.

Также местные Советы депутатов получат право принимать решения об отсрочке или рассрочке уплаты сбора.

Напомним, в Минске, Гродно и Могилеве 15 марта прошли «Марши нетунеядцев» против декрета № 3. Акции снова закончились массовыми брутальными задержаниями людей. При задержании имели место избиения людьми в штатском.

 
Теги: Гродно, Минск
 
 
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