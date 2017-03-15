Прошедшие накануне акции протеста вернули Беларусь во времена, когда новостные ленты поутру было страшно открывать. Число задержанных выросло, сегодня по стране пройдут суды.

Как уже сообщала накануне БДГ, после мирной акции протеста против Декрета №3, милиция жестко задержала активистов анархического движения. Молодых людей хватали прямо в троллейбусе, выволакивали на улицу, бросали в микроавтобусы люди в штатском. Судя по нескольким видео, действовали сотрудники органов очень жестко, не церемонились даже с девушками.

Видео содержит ненормативную лексику!

Как пишет Еврорадио, вечером 15 марта из Центрального РУВД Минска выпустили несовершеннолетнего участника акции Яна Мурашко. Молодой человек рассказал, что сотрудники, которые задерживали людей, не отказывали себе в сомнительном удовольствие поиздеваться над последними: били всех, даже девушек, в микроавтобусе задержанных положили лицом в пол, а сверху на них садились люди в штатском. Впрочем, издевательства пришлось прекратить по приказу, вероятнее всего, старшего группы. В РУВД всех поставили лицом к стенке «на растяжке» - с широко расставленными ногами и разведенными в стороны руками.

По информации правозащитного центра «Вясна», после акции было задержано порядка 50 человек.

«Суды в Минске и областных центрах Могилеве и Гродно 16 марта начнут рассмотрение административных дел, заведенных на вчерашних участников "Маршей нетунеядцев". По данным правозащитников, вчера по всей Беларуси было задержано более 50-ти человек. Некоторых отпустили через несколько часов, но на большую часть составили протоколы правонарушений. При задержании сотрудники милиции без опознавательных знаков активно применяли грубую физическую силу и даже слезоточивый газ», - сообщается на сайте правозащитников.

Сейчас в суде Центрального района Минска начинают рассматривать дела задержанных, туда на автозаке привезли 24 человека. БДГ следит за развитием событий.