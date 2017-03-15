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После акций протеста было задержано порядка 50 человек
16.03.2017 11:05 — Новости Политики | БДГ
Прошедшие накануне акции протеста вернули Беларусь во времена, когда новостные ленты поутру было страшно открывать. Число задержанных выросло, сегодня по стране пройдут суды.
Как уже сообщала накануне БДГ, после мирной акции протеста против Декрета №3, милиция
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По информации правозащитного центра «Вясна», после акции было задержано порядка 50 человек.
«Суды в Минске и областных центрах Могилеве и Гродно 16 марта начнут рассмотрение административных дел, заведенных на вчерашних участников "Маршей нетунеядцев". По данным правозащитников, вчера по всей Беларуси было задержано более 50-ти человек. Некоторых отпустили через несколько часов, но на большую часть составили протоколы правонарушений. При задержании сотрудники милиции без опознавательных знаков активно применяли грубую физическую силу и даже слезоточивый газ», -
Сейчас в суде Центрального района Минска начинают рассматривать дела задержанных, туда на автозаке привезли 24 человека. БДГ следит за развитием событий.
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Прошедшие накануне акции протеста вернули Беларусь во времена, когда новостные ленты поутру было страшно открывать. Число задержанных выросло, сегодня по стране...
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