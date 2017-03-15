﻿ Андрейченко: товарооборот с Казахстаном упал на 30%. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще
﻿

Андрейченко: товарооборот с Казахстаном упал на 30%

16.03.2017 12:08 — Новости Политики | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

МИНСК, 16 мар — Sputnik. Председатель Палаты представителей Национального собрания Беларуси Владимир Андрейченко отметил важность увеличения товарооборота между Беларусью и Казахстаном, сообщает корреспондент Sputnik.

В четверг, 16 марта, Андрейченко провел встречу с главой Мажилиса (нижней палаты) парламента Казахстана Нурланом Нигматулиным, который в четверг с визитом прибыл в Минск.

"Ваш визит послужит укреплению дальнейшего сотрудничества между странами, отметим что в сентябре 2017 года исполняется 25 лет со дня установления дипломатических отношений между странами", — заявил Андрейченко.

По его словам, за четверть века сотрудничество между двумя странами активно развивалось. "На высокий уровень его вывели главы двух государств, но не оставались в стороне и правительства, министерства", — пояснил Адрейченко.

Он также отметил роль парламентского сотрудничества между странами.

"Парламентские контакты развиваются довольно успешно. Оказываем взаимную поддержку друг другу, регулярно проходят обмены визитами делегаций", — отметил спикер нижней палаты белорусского парламента.

Андрейченко также передал приветственное слово Нигматулину от председателя ПА ОБСЕ Кристин Муттонен. "Когда я ей вчера сказал, что вы приезжаете с визитом в Минск, она попросила передать привет, сказала, что вспоминает, как саммит ПА ОБСЕ проходил в Астане", — добавил спикер нижней палаты белорусского паралмаента.

Он также пригласил казахстанского коллегу принять участие в заседании 26 сессии ПА ОБСЕ в Минске в июле 2017 года, отметив, "присутствие Казахстана будет весомым".

Андрейченко поблагодарил Казахстан за поддержку Беларуси на международной арене.

Он также коснулся вопросов экономического сотрудничества двух стран. "Безусловно большая тема это торгово- экономические отношения. У вас будет встреча с премьер-министром Беларуси и на ней будут более предметный разговор",- сказал Андрейченко.

Вместе с тем он подчеркнул, что настораживает тот факт, что между странами товарооборот упал на 30%.

По его словам, белорусский экспорт упал на 27%. "Это не соответствует потенциалу ни Казахстана, ни Беларуси. Парламентской группе нужно поработать в этом направлении", — сказал Андрейченко.

В свою очередь Нигматулин подчеркнул, что "очень рад встрече". "С первых минут пребывания в Минске чувствуется высокий уровень организации визита и радушный прием".

Он также обратил внимание, что парламентарии Казахстана также активно работают над развитием отношений в Беларусью.

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 13
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Спикер нижней палаты белорусского парламента пригласил Казахстан принять участие в 26-й сессии ПА ОБСЕ, которая пройдет летом в Минске.

Комментарии

 
Новости дня
Новости политики
 
Отменять не намерены: разработаны поправки в декрет о «тунеядцах»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Политики

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

15.03.2017
Белорусская военная газета

Архив (Новости Политики)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2015 21.by
Яндекс.Метрика