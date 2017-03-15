МИНСК, 16 мар — Sputnik. Председатель Палаты представителей Национального собрания Беларуси Владимир Андрейченко отметил важность увеличения товарооборота между Беларусью и Казахстаном, сообщает корреспондент Sputnik.

В четверг, 16 марта, Андрейченко провел встречу с главой Мажилиса (нижней палаты) парламента Казахстана Нурланом Нигматулиным, который в четверг с визитом прибыл в Минск.

"Ваш визит послужит укреплению дальнейшего сотрудничества между странами, отметим что в сентябре 2017 года исполняется 25 лет со дня установления дипломатических отношений между странами", — заявил Андрейченко.

По его словам, за четверть века сотрудничество между двумя странами активно развивалось. "На высокий уровень его вывели главы двух государств, но не оставались в стороне и правительства, министерства", — пояснил Адрейченко.

Он также отметил роль парламентского сотрудничества между странами.

"Парламентские контакты развиваются довольно успешно. Оказываем взаимную поддержку друг другу, регулярно проходят обмены визитами делегаций", — отметил спикер нижней палаты белорусского парламента.

Андрейченко также передал приветственное слово Нигматулину от председателя ПА ОБСЕ Кристин Муттонен. "Когда я ей вчера сказал, что вы приезжаете с визитом в Минск, она попросила передать привет, сказала, что вспоминает, как саммит ПА ОБСЕ проходил в Астане", — добавил спикер нижней палаты белорусского паралмаента.

Он также пригласил казахстанского коллегу принять участие в заседании 26 сессии ПА ОБСЕ в Минске в июле 2017 года, отметив, "присутствие Казахстана будет весомым".

Андрейченко поблагодарил Казахстан за поддержку Беларуси на международной арене.

Он также коснулся вопросов экономического сотрудничества двух стран. "Безусловно большая тема это торгово- экономические отношения. У вас будет встреча с премьер-министром Беларуси и на ней будут более предметный разговор",- сказал Андрейченко.

Вместе с тем он подчеркнул, что настораживает тот факт, что между странами товарооборот упал на 30%.

По его словам, белорусский экспорт упал на 27%. "Это не соответствует потенциалу ни Казахстана, ни Беларуси. Парламентской группе нужно поработать в этом направлении", — сказал Андрейченко.

В свою очередь Нигматулин подчеркнул, что "очень рад встрече". "С первых минут пребывания в Минске чувствуется высокий уровень организации визита и радушный прием".

Он также обратил внимание, что парламентарии Казахстана также активно работают над развитием отношений в Беларусью.