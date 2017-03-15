15 марта в Минске председатель Палаты представителей Национального собрания Владимир Андрейченко и президент Парламентской ассамблеи ОБСЕ Кристин Муттонен подписали соглашение о проведении 5-9 июля в белорусской столице сессии ПА ОБСЕ.

Андрейченко заверил, что проведение сессии ПА ОБСЕ пройдет на достойном уровне, а «политики и депутаты будут себя чувствовать комфортно в Беларуси. Белорусский президент и вовсе пообещал, что данная сессия ПА ОБСЕ станет лучшей за всю историю их проведения.

«Ваш визит очень важен для нас. Мы вам благодарны за то доверие, которое оказано Беларуси в плане проведения сессии Парламентской ассамблеи. Нам действительно надо обсудить многие вопросы. Я хочу вам честно и открыто сказать, что мы сделаем все, чтобы это была лучшая в своей истории подобная сессия. Мы хотим этим продемонстрировать, что Беларусь привержена основным принципам деятельности ОБСЕ», — сказал глава государства на встрече с председателем Парламентской ассамблеи ОБСЕ Кристин Муттонен.

Решение о проведении очередной 26-й ежегодной сессии Ассамблеи в Минске с 5 по 9 июля 2017 года было принято в 2016 году .