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В Минске пройдет сессия ПА ОБСЕ: Лукашенко пообещал, что она станет лучшей в истории

16.03.2017 12:33 — Новости Политики | БДГ  
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15 марта в Минске председатель Палаты представителей Национального собрания Владимир Андрейченко и президент Парламентской ассамблеи ОБСЕ Кристин Муттонен подписали соглашение о проведении 5-9 июля в белорусской столице сессии ПА ОБСЕ.

Андрейченко заверил, что проведение сессии ПА ОБСЕ пройдет на достойном уровне, а «политики и депутаты будут себя чувствовать комфортно в Беларуси. Белорусский президент и вовсе пообещал, что данная сессия ПА ОБСЕ станет лучшей за всю историю их проведения.

«Ваш визит очень важен для нас. Мы вам благодарны за то доверие, которое оказано Беларуси в плане проведения сессии Парламентской ассамблеи. Нам действительно надо обсудить многие вопросы. Я хочу вам честно и открыто сказать, что мы сделаем все, чтобы это была лучшая в своей истории подобная сессия. Мы хотим этим продемонстрировать, что Беларусь привержена основным принципам деятельности ОБСЕ», — сказал глава государства на встрече с председателем Парламентской ассамблеи ОБСЕ Кристин Муттонен.

Решение о проведении очередной 26-й ежегодной сессии Ассамблеи в Минске с 5 по 9 июля 2017 года было принято в 2016 году.

Напомним, что Александр Лукашенко заявил 15 марта на встрече с заместителем премьер-министра, министром иностранных и европейских дел Бельгии Дидье Рейндерсом о том, что в лице Беларуси в ЕС должны видеть страну, которая будет работать на объединение и стабильность в Европе.

 
Теги: Минск
 
 
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15 марта в Минске председатель Палаты представителей Национального собрания Владимир Андрейченко и президент Парламентской ассамблеи ОБСЕ Кристин Муттонен...

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