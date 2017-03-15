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Власти пытаются скорректировать декрет №3, оппозиция требует его отмены
16.03.2017 13:17 — Новости Политики | БДГ
На фоне массовых акций протеста в городах Беларуси против декрета №3 власти страны пытаются его подкорректировать, а оппозиция, которая и организовала «Марши нетунеядцев», - его отменить и угрожает новыми акциями.
Предложения по внесению изменений в декрет №3 планируется сформулировать до 1 апреля, сообщил на пресс-конференции 16 марта замминистра по налогам и сборам Владимир Муквич. "Работа сейчас ведется", - сказал он, передает
В свою очередь Минтруда и соцзащиты предлагает полгода возмещать 60% заработка потерявшим работу, сообщает
Получать пособие сможет только тот, кто зарегистрируется в службе занятости. При этом страхование от безработицы будет обязательным и ежемесячный взнос будет составлять 0,5% от фонда оплаты труда. Платить эту сумму поровну будут и наниматель, и работник. «То есть работник вместо 1% в ФСЗН должен будет платить 1,25%», - сказал чиновник, добавив, что такая норма снимет с руководителей «определенный груз социальной ответственности за увольняемых работников».
Между тем белорусская оппозиция 16 марта передала в Администрацию президента Беларуси резолюцию с требованием отменить декрет «о тунеядцах». «Резолюция передана и принята в администрации президента», - сообщили в пресс-службе незарегистрированной партии "Белорусская христианская демократия", пишет
Резолюция была принята среду
В случае отказа от выполнения требований, оппозиция намерена провести новые акции протеста, выдвинув на них требования политического характера.
Напомним, что Александр Лукашенко
Также Лукашенко
Ранее о намерении внести поправки в декрет заявляли также депутаты
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На фоне массовых акций протеста в городах Беларуси против декрета №3 власти страны пытаются его подкорректировать, а оппозиция, которая и организовала «Марши...
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