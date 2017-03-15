На фоне массовых акций протеста в городах Беларуси против декрета №3 власти страны пытаются его подкорректировать, а оппозиция, которая и организовала «Марши нетунеядцев», - его отменить и угрожает новыми акциями.

Предложения по внесению изменений в декрет №3 планируется сформулировать до 1 апреля, сообщил на пресс-конференции 16 марта замминистра по налогам и сборам Владимир Муквич. "Работа сейчас ведется", - сказал он, передает БелТА .

В свою очередь Минтруда и соцзащиты предлагает полгода возмещать 60% заработка потерявшим работу, сообщает "Рэспублiка" . Как рассказал начальник управления политики занятости Минтруда Олег Токун, страховой фонд предложено формировать в рамках действующей системы Фонда соцзащиты, т.е. никакого нового органа создаваться не будет.

Получать пособие сможет только тот, кто зарегистрируется в службе занятости. При этом страхование от безработицы будет обязательным и ежемесячный взнос будет составлять 0,5% от фонда оплаты труда. Платить эту сумму поровну будут и наниматель, и работник. «То есть работник вместо 1% в ФСЗН должен будет платить 1,25%», - сказал чиновник, добавив, что такая норма снимет с руководителей «определенный груз социальной ответственности за увольняемых работников».

Между тем белорусская оппозиция 16 марта передала в Администрацию президента Беларуси резолюцию с требованием отменить декрет «о тунеядцах». «Резолюция передана и принята в администрации президента», - сообщили в пресс-службе незарегистрированной партии "Белорусская христианская демократия", пишет «Интерфакс» .

Резолюция была принята среду в ходе "Марша нетунеядцев" в Минске . В ней заявляется, что декрет не соответствует Конституции и международным обязательствам Беларуси. Также в документе содержится требование принять новый экономический курс, устранить изъяны пенсионной системы, отменить контрактную систему, внести изменения в Избирательный кодекс, освободить задержанных участников протестов против декрета.

В случае отказа от выполнения требований, оппозиция намерена провести новые акции протеста, выдвинув на них требования политического характера.

Напомним, что Александр Лукашенко принял решение немного подкорректировать Декрет №3: отменять документ власти по-прежнему отказываются, однако готовы дать «социальным иждивенцам» отсрочку по выплате сбора. По приказу президента на протяжении года сбор с тунеядцев взимать не будут.

Также Лукашенко потребовал к 1 мая трудоустроить всех безработных и довести среднюю зарплату по стране до 500 долларов. И дал приказ силовикам навести идеальный порядок на площадях и разобраться с "провокаторами".