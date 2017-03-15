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Нигматулин в Минске: парламентские перспективы и привет от Муттонен
16.03.2017 16:42 — Новости Политики | Sputnik Беларусь
МИНСК, 16 мар — Sputnik. Беларусь рассматривает Казахстан как одного из ключевых торгово-экономических партнеров и заинтересована в увеличении товарооборота, об этом было заявлено в ходе визита в Минск председателя нижней палаты парламента Казахстана Нурлана Нигматулина.
© Sputnik / Виктор Толочко
С главой Мажилиса парламента Нурланом Нигматулиным сегодня провели встречи премьер-министр Беларуси Андрей Кобяков, председатель Палаты представителей Национального собрания Владимир Андрейченко.
Как отметил белорусский премьер, Беларусь рассчитывает в ближайшее время достигнуть товарооборота с Казахстаном в один миллиард долларов.
"Мы в 2014 году торговали вместе с вами взаимно на практически 1 миллиард долларов. Это была очень хорошая цифра — рекордная", — заявил Кобяков на встрече с Нигматулиным.
Он отметил, в 2015 и 2016 годах в связи с экономическими обстоятельствами товарооборот между странами значительно уменьшился.
При этом он подчеркнул, что Казахстан традиционно является одним из важнейших торгово-экономических партнеров Беларуси.
Кобяков также заметил: Минск заинтересован том, чтобы страны как можно скорее приняли программу социально-экономического сотрудничества. Белорусский премьер высказал надежду, что делегация Казахстана приедет в августе в Минск, чтобы принять участие в выставке "Экспо-2017".
Парламентские контакты
В нижней палате белорусского парламента, которую посетил Нигматулин, речь шла о развитии дальнейшего межпарламентского сотрудничества. Спикер Палаты представителей Нацсобрания Беларуси Владимир Андрейченко и его коллега из Казахстана договорились активнее обмениваться опытом в законотворческой сфере.
По словам главы Мажилиса, Казахстану будет интересен белорусский опыт законодательного обеспечения реформ и достижений в АПК, промышленности, IT-сфере. При этом Нигматулин подчеркнул, что Казахстан также готов поделиться законотворческим опытом в различных сферах.
Стратегический партнер и привет от Муттонен
В свою очередь спикер нижней палаты белорусского парламента заявил, что парламентарии двух стран должны будут поработать над тем, чтобы увеличился товарооборот между странами. Данный визит парламентской делегации Казахстана в Минск, по словам Андрейченко, послужит укреплению сотрудничества между странами. Председатель Палаты представителей пригласил делегацию Казахстана принять участие в заседании 26-й сессии ПА ОБСЕ, которая пройдет в Минске в начале июля этого года.
Он также предал привет Нигматулину от председателя ПА ОБСЕ Кристин Муттонен. "Когда я ей вчера сказал, что вы приезжаете с визитом в Минск, она попросила передать привет, сказала, что вспоминает, как саммит ПА ОБСЕ проходил в Астане", — добавил он.
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Минск и Астана заинтересованы восстановить объемы товарооборота, речь идет об 1 миллиарде долларов.
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