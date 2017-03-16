МИНСК, 16 мар — Sputnik. Принцип принятия решений ОБСЕ путем консенсуса нельзя назвать рабочим, сказал политолог Александр Тиханский во время пресс-конференции Sputnik.

"В организации 57 участников — как можно найти консенсус, когда у каждой страны свои национальные интересы, и она их защищает? Мы наблюдаем политизацию принятия решений: принятие позиции одной стороны и игнорирование — другой. Решить проблему это не поможет. Тоже самое мы видели в ситуации с Югославией, говоря об Украине, мы забываем, что югославский кризис продолжается", — полагает политолог.



© Sputnik / Виктор Толочко Лукашенко: в Беларуси прав человека и демократии не меньше, чем в ЕС

Он отметил, действия ОБСЕ не всегда несут положительный результат. Он уверен, что во время сессии ПА ОБСЕ, которая в этом году пройдет в белорусской столице, наверняка поднимутся украинский и сирийский вопросы.

"Украина — центр Европы, наверняка вопрос конфликта в Украине поднимется на сессии ПА ОБСЕ летом в Минске. Коснутся и вопросов сирийского конфликта, в котором также заметна политизированность ОБСЕ: одни курды хорошие, а другие — плохие. Кризис длится больше четырех лет, а конца не видно. ОБСЕ не принимает никаких четких решений", — считает политолог.

Он считает, что для решения украинского конфликта нельзя вводить миротворческие силы под эгидой ОБСЕ.

"Это повлечет такую мешанину, что никто после не разберется. Нельзя и вооружать миссию ОБСЕ, как предложил президент Порошенко: как в театре говорят: если на стене висит ружье, оно однажды выстрелит", — уверен политолог.