МИНСК, 16 мар — Sputnik. Проведение Парламентской ассамблеи ОБСЕ в белорусской столице — это акт вежливости, поделился своим видением ситуации политолог Павел Потапейко в пресс-центре Sputnik.

"После распада Советского Союза ОБСЕ превратилось в "предбанник" для вступления в западные структуры постсоветских государств. Эта структура не занимается решением реальных вопросов, а сессия ассамблеи — это, скорее, "смотрины". Это прощупывание почвы: может ли Республика Беларусь встраиваться в линию, которую много лет проводит ОБСЕ", — считает Потапейко.



© Sputnik / Виктор Толочко Летняя сессия ПА ОБСЕ в Минске: кто приедет и о чем будут говорить?

Он предположил, что расходы на ОБСЕ признает нецелесообразными новая администрация США.

"США и Канада играют важную роль в европейской структуре. Судя по тому, что озвучивал Трамп, ОБСЕ должна пасть жертвой новой администрации", — предположил политолог.

Он также уверен, что ОБСЕ не может решать крупные конфликты.

"Призвал бы не придавать излишнего значения тому, что происходит во время Парламентской ассамблеи. Это жест вежливости", — уверен Потапейко.

В июле 2017 года в Минске пройдет сессия ПА ОБСЕ. Председатель Ассамблеи Кристин Муттонен анонсировала, что в белорусскую столицу на заседание 26-й сессии ПА ОБСЕ приедет 700 человек, в том числе 300 депутатов. В общей сложности, Беларусь посетят представители порядка 60 стран мира.