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Политолог: сессия ПА ОБСЕ в Минске – жест вежливости
16.03.2017 20:01 — Новости Политики | Sputnik Беларусь
МИНСК, 16 мар — Sputnik. Проведение Парламентской ассамблеи ОБСЕ в белорусской столице — это акт вежливости, поделился своим видением ситуации политолог Павел Потапейко в пресс-центре Sputnik.
"После распада Советского Союза ОБСЕ превратилось в "предбанник" для вступления в западные структуры постсоветских государств. Эта структура не занимается решением реальных вопросов, а сессия ассамблеи — это, скорее, "смотрины". Это прощупывание почвы: может ли Республика Беларусь встраиваться в линию, которую много лет проводит ОБСЕ", — считает Потапейко.
© Sputnik / Виктор Толочко
Он предположил, что расходы на ОБСЕ признает нецелесообразными новая администрация США.
"США и Канада играют важную роль в европейской структуре. Судя по тому, что озвучивал Трамп, ОБСЕ должна пасть жертвой новой администрации", — предположил политолог.
Он также уверен, что ОБСЕ не может решать крупные конфликты.
"Призвал бы не придавать излишнего значения тому, что происходит во время Парламентской ассамблеи. Это жест вежливости", — уверен Потапейко.
В июле 2017 года в Минске пройдет сессия ПА ОБСЕ. Председатель Ассамблеи Кристин Муттонен анонсировала, что в белорусскую столицу на заседание 26-й сессии ПА ОБСЕ приедет 700 человек, в том числе 300 депутатов. В общей сложности, Беларусь посетят представители порядка 60 стран мира.
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Эксперт призывает не возлагать излишних ожиданий на сессию ПА ОБСЕ, предполагая, что сама структура не предполагает решения реальных вопросов, а представляет...
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