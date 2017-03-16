МИНСК, 17 мар — Sputnik. Председатель Парламентской ассамблеи ОБСЕ Кристин Муттонен назвала выдвижение кандидатуры Елены Купчиной на пост генерального секретаря ОБСЕ позитивной инициативой Беларуси.

Как ранее сообщал Sputnik, посол Беларуси в Австрии Елена Купчина, ранее работавшая в должности заместителя министра иностранных дел, была выдвинута кандидатом на пост генсека ОБСЕ .

"Считаю, что это позитивная инициатива Беларуси. Решение будет принято соответствующими институциональными структурами нашей организации, но, безусловно, это знак того, что Беларусь готова возложить на себя серьезные обязанности в международных организациях", — сказала Муттонен в вечернем эфире белорусского телеканала "Беларусь 1".

Говоря о современных вызовах и проблемах в сфере безопасности, председатель ПА ОБСЕ обратила внимание на необходимость сотрудничества на международной арене. По ее словам, летняя сессия ПА ОБСЕ в Минске станет возможностью организовать такой диалог.

Муттонен также особо отметила роль Беларуси в урегулировании ситуации на Украине.

Глава ПА ОБСЕ назвала сильными позиции женщин в белорусском обществе, и поделилась впечатлениями от своего пребывания в стране.

"У меня чувство, что я здесь уже неделю: столько информации политической, экономической, культурной. Я решила, что приеду в Беларусь с удовольствием еще раз", — сказала она.