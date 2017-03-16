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Лукашенко поздравил президента Ирландии с Днем святого Патрика

17.03.2017 09:39 — Новости Политики | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 17 мар — Sputnik. Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил президента Ирландии Майкла Хиггинса с национальным праздником — Днем святого Патрика, сообщили Sputnik в пятницу в пресс-службе главы белорусского государства.

Белорусский лидер подчеркнул, что Минску интересно развитие диалога и конструктивного взаимодействия с Ирландией, активное расширение деловых и гуманитарных контактов.

День святого Патрика — культурный и религиозный праздник, который отмечается ежегодно 17 марта, в день смерти небесного покровителя Ирландии святого Патрика, жившего в 385-461 годах нашей эры.

Этот день был провозглашен христианским праздником в начале XVII века и отмечается католической церковью, отдельными протестантскими церквями, и особенно церковью Ирландии, поскольку он символизирует принятие христианства в этой стране. Он также является государственным праздником в Ирландии и в некоторых провинциях Канады. Праздник широко отмечается ирландской диаспорой по всему миру.

В Беларусь День святого Патрика — также популярный и любимый многими праздник, хотя он и не является государственным и не входит в официальный календарь празднований присутствующих в Беларуси главных христианских конфессий.

 
Теги: Минск
 
 
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Белорусский президент подчеркнул, что республике интересен диалог и конструктивное сотрудничество с Ирландией.

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