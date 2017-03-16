МИНСК, 17 мар — Sputnik. Президент Беларуси Александр Лукашенко выразил обеспокоенность за судьбу Евразийского экономического союза, как на ближайшую, так и на более длительную перспективу.

В пятницу глава государства встретился с председателем Мажилиса парламента Казахстана Нурланом Нигматулиным. Казахстан, как и Беларусь, РФ, Армения и Кыргызстан, являются членами ЕАЭС. При этом Беларусь, Казахстан и Россию называют «большой тройкой ЕАЭС», поскольку они изначально составили это интеграционное объединение.

"Мы очень переживаем за наше объединение, наши страны. Даже в ближайшей перспективе. Я уже не говорю о стратегических каких-то вопросах", — сказал в ходе встречи Лукашенко. Его слова приводит пресс-служба главы государства .

Лукашенко добавил, что приезд Нигматулина в Беларусь будет способствовать не только развитию межпарламентского сотрудничества, но также углублению отношений между странами в целом.

"Работы много. Мы всегда с Нурсултаном Абишевичем (Нурсултан Назарбаев — президент Казахстана — Sputnik) говорим о том, что как бы мы тут ни упирались, ни старались, товарооборот у нас и в Евразийском экономическом союзе, и между двумя странами, к сожалению, падает. Эти болевые точки определены. Надо по этим направлениям работать", — сказал Лукашенко, подчеркнув, что экономика — это основа и фундамент отношений между государствами.

"Если нет торгово-экономических связей или, более того, они рушатся, это никуда не годно. Надо предпринимать самые серьезные усилия для того, чтобы их восстановить", — сказал он.

Президент также отметил, что недавно обсуждал с Назарбаевым вопросы взаимоотношений. "Если все нормально сложится, мы встретимся у вас на ШОС (саммит Шанхайской организации сотрудничества), на "ЭКСПО", — сказал он.

Со своей стороны Нигматулин выразил уверенность, что официальный визит президента Казахстана в Беларусь, который запланирован на осень текущего года, привнесет свой вклад в развитие двусторонних отношений.