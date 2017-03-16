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Белорусские власти обещали ПА ОБСЕ обеспечить свободу мирных собраний
17.03.2017 12:42 — Новости Политики | Sputnik Беларусь
МИНСК, 17 мар — Sputnik. Белорусское руководство заверила председателя ПА ОБСЕ Кристин Муттонен, что обеспечит право на свободу мирных собраний и слова, а также сдержанность и уважение в связи с так называемыми "маршами нетунеядцев", сообщается на официальном
© Sputnik / Виктор Толочко
На этой неделе, 15 марта,
"Муттонен подробно обсудила с президентом Александром Лукашенко, министром иностранных дел Владимиром Макеем и спикером нижней палаты парламента Владимиром Андрейченко вопрос о продолжающихся демонстрациях по всей стране в связи со спорным налоговым указом (декрет №3 "О предупреждении социального иждивенчества" — Sputnik)", — говорится в сообщении.
Там отмечается, что председатель ПА ОБСЕ выразила признательность белорусским властям "за заверения руководства Беларуси в том, что правоохранительные органы проявят сдержанность и уважение верховенства закона, а также обеспечат права на свободу мирных собраний и слова".
Декрет №3 был принят в 2015 году. Согласно документу, граждане, которые длительное время не участвовали в финансировании государственных расходов, должны уплатить специальный сбор. Президент Беларуси 9 марта принял решение "заморозить"
Несмотря на это, в стране продолжают проходить несанкционированные акции протеста против декрета. Участники митингов требуют полностью отменить его.
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МИНСК, 17 мар — Sputnik. Белорусское руководство заверила председателя ПА ОБСЕ Кристин Муттонен, что обеспечит право на свободу мирных собраний и слова, а также...
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