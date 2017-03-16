МИНСК, 17 мар — Sputnik. Белорусское руководство заверила председателя ПА ОБСЕ Кристин Муттонен, что обеспечит право на свободу мирных собраний и слова, а также сдержанность и уважение в связи с так называемыми "маршами нетунеядцев", сообщается на официальном сайте организации .



© Sputnik / Виктор Толочко Генпрокурор прокомментировал задержания в Минске 15 марта

На этой неделе, 15 марта, в Минске состоялась санкционированная местными властями акция "Марш нетунеядцев" . После мероприятия правоохранители задержали несколько десятков участников митинга, пришедших на акцию в масках на лицах. Анархисты были задержаны сотрудниками правоохранительных органов в штатском на остановке общественного транспорта . Накануне нарушителям дали по 15 и по 12 суток ареста. В соответствии со ст. 11закона "О массовых мероприятиях" Беларуси запрещено скрывать свои лица под масками.

"Муттонен подробно обсудила с президентом Александром Лукашенко, министром иностранных дел Владимиром Макеем и спикером нижней палаты парламента Владимиром Андрейченко вопрос о продолжающихся демонстрациях по всей стране в связи со спорным налоговым указом (декрет №3 "О предупреждении социального иждивенчества" — Sputnik)", — говорится в сообщении.

Там отмечается, что председатель ПА ОБСЕ выразила признательность белорусским властям "за заверения руководства Беларуси в том, что правоохранительные органы проявят сдержанность и уважение верховенства закона, а также обеспечат права на свободу мирных собраний и слова".

Декрет №3 был принят в 2015 году. Согласно документу, граждане, которые длительное время не участвовали в финансировании государственных расходов, должны уплатить специальный сбор. Президент Беларуси 9 марта принял решение "заморозить" действие документа , а сам декрет отправлен на доработку. При этом некоторые граждане, признанные тунеядцами, уже успели уплатить сбор — им пообещали зачесть его в следующих периодах или вернуть деньги по требованию.

Несмотря на это, в стране продолжают проходить несанкционированные акции протеста против декрета. Участники митингов требуют полностью отменить его.