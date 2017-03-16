﻿ Белорусские власти обещали ПА ОБСЕ обеспечить свободу мирных собраний. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще
﻿

Белорусские власти обещали ПА ОБСЕ обеспечить свободу мирных собраний

17.03.2017 12:42 — Новости Политики | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

МИНСК, 17 мар — Sputnik. Белорусское руководство заверила председателя ПА ОБСЕ Кристин Муттонен, что обеспечит право на свободу мирных собраний и слова, а также сдержанность и уважение в связи с так называемыми "маршами нетунеядцев", сообщается на официальном сайте организации.

Белорусские власти обещали ПА ОБСЕ обеспечить свободу мирных собраний
© Sputnik / Виктор Толочко
Генпрокурор прокомментировал задержания в Минске 15 марта

На этой неделе, 15 марта, в Минске состоялась санкционированная местными властями акция "Марш нетунеядцев". После мероприятия правоохранители задержали несколько десятков участников митинга, пришедших на акцию в масках на лицах. Анархисты были задержаны сотрудниками правоохранительных органов в штатском на остановке общественного транспорта. Накануне нарушителям дали по 15 и по 12 суток ареста. В соответствии со ст. 11закона "О массовых мероприятиях" Беларуси запрещено скрывать свои лица под масками.

"Муттонен подробно обсудила с президентом Александром Лукашенко, министром иностранных дел Владимиром Макеем и спикером нижней палаты парламента Владимиром Андрейченко вопрос о продолжающихся демонстрациях по всей стране в связи со спорным налоговым указом (декрет №3 "О предупреждении социального иждивенчества" — Sputnik)", — говорится в сообщении.

Там отмечается, что председатель ПА ОБСЕ выразила признательность белорусским властям "за заверения руководства Беларуси в том, что правоохранительные органы проявят сдержанность и уважение верховенства закона, а также обеспечат права на свободу мирных собраний и слова".

Декрет №3 был принят в 2015 году. Согласно документу, граждане, которые длительное время не участвовали в финансировании государственных расходов, должны уплатить специальный сбор. Президент Беларуси 9 марта принял решение "заморозить" действие документа , а сам декрет отправлен на доработку. При этом некоторые граждане, признанные тунеядцами, уже успели уплатить сбор — им пообещали зачесть его в следующих периодах или вернуть деньги по требованию.

Несмотря на это, в стране продолжают проходить несанкционированные акции протеста против декрета. Участники митингов требуют полностью отменить его. 

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
МИНСК, 17 мар — Sputnik. Белорусское руководство заверила председателя ПА ОБСЕ Кристин Муттонен, что обеспечит право на свободу мирных собраний и слова, а также...

Комментарии

 
Новости дня
Новости политики
 
Лукашенко: мы очень переживаем за ЕАЭС
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Политики

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

16.03.2017
Белорусская военная газета

Архив (Новости Политики)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2015 21.by
Яндекс.Метрика