МИНСК, 17 мар — Sputnik. Докладчик по комиссии Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) по политическим вопросам и демократии Андреа Ригони посетит Беларусь 23-24 марта, сообщили в Палате представителей Национального собрания.



© REUTERS Mohamed Nureldin Abdallah Лукашенко примет участие в открытии сессии ПА ОБСЕ в Минске

"Визит в Беларусь спецдокладчика по Беларуси Ригони запланирован на 23 — 24 марта", — сообщается на сайте нижней палаты белорусского парламента.

В свою очередь сайт ПАСЕ отмечает, что Ригони совершит визит в Минск в рамках подготовки своего доклада о ситуации в Беларуси.

На портале также сообщается, что у Ригони в рамках визита в Минске запланированы встречи с высшим руководством страны, председателями обеих палат парламента, главами МИД и Минюста страны. Помимо этого, состоятся встречи с представителями белорусской оппозиции, парламентской рабочей группы по проблематике смертной казни, правозащитниками, председателями Конституционного суда и Центризбиркома, сказано на сайте ПАСЕ.