﻿ Спецдокладчик ПАСЕ Ригони посетит Минск 23-24 марта. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще
﻿

Спецдокладчик ПАСЕ Ригони посетит Минск 23-24 марта

17.03.2017 15:04 — Новости Политики | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

МИНСК, 17 мар — Sputnik. Докладчик по комиссии Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) по политическим вопросам и демократии Андреа Ригони посетит Беларусь 23-24 марта, сообщили в Палате представителей Национального собрания.

Спецдокладчик ПАСЕ Ригони посетит Минск 23-24 марта
© REUTERS Mohamed Nureldin Abdallah
Лукашенко примет участие в открытии сессии ПА ОБСЕ в Минске

"Визит в Беларусь спецдокладчика по Беларуси Ригони запланирован на 23 — 24 марта", — сообщается на сайте нижней палаты белорусского парламента.

В свою очередь сайт ПАСЕ отмечает, что Ригони совершит визит в Минск в рамках подготовки своего доклада о ситуации в Беларуси.

На портале также сообщается, что у Ригони в рамках визита в Минске запланированы встречи с высшим руководством страны, председателями обеих палат парламента, главами МИД и Минюста страны. Помимо этого, состоятся встречи с представителями белорусской оппозиции, парламентской рабочей группы по проблематике смертной казни, правозащитниками, председателями Конституционного суда и Центризбиркома, сказано на сайте ПАСЕ.

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В рамках визита запланированы встречи с высшим руководством страны, председателями обеих палат парламента, главами МИД и Минюста, ЦИК и представителями оппозиции.

Комментарии

 
Новости дня
Новости политики
 
Белорусские власти обещали ПА ОБСЕ обеспечить свободу мирных собраний
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Политики

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

16.03.2017
Белорусская военная газета

Архив (Новости Политики)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2015 21.by
Яндекс.Метрика