МИНСК, 17 мар — Sputnik. Оптимизация органов государственного управления будет проходить постепенно и без резких движений, заявил премьер-министр Беларуси Андрей Кобяков по итогам совещания у главы государства Александра Лукашенко.



© Sputnik Григорий Сысоев Лукашенко: госслужащих сократят, оставшимся предпишут работать лучше

В пятницу белорусский президент провел совещание по вопросам оптимизации работы органов госуправления. Он поручил максимально исключить дублирование их функций и убрать из работы все, что ведет к излишней бюрократизации.

"Мы должны в максимальной степени оптимизировать процессы, связанные с госуправлением, и снизить их затратность, не уменьшая, а даже повышая качество управленческих решений. Этот процесс должен идти не как какая-то кампания к определенной дате, а поступательно, в течение по меньшей мере этого года. И нет речи о том, что даже в течение нынешнего года процесс будет завершен. Он должен идти постоянно", — сказал Кобяков журналистам по итогам совещания. Его слова приводит БелТА .

Премьер подчеркнул, что вместе с тем вопросы сокращения численности сотрудников и изменения оплаты труда государственной службы должны идти не в отрыве от процессов, происходящих в реальном секторе экономики и в других сферах деятельности, которые финансируются из бюджета.

"Резких движений не будет, но будет абсолютно выверенная траектория по оптимизации деятельности госслужащих", — пояснил глава правительства.

Он отметил, что президент поручил провести эту работу очень внимательно и корректно, чтобы ни в коем случае не обидеть людей, не сократить кого-то несправедливо или недооценить их работу. Кобяков также рассказал, что готовится соответствующий указ об оптимизации государственных органов. Он является важным этапом планомерной работы, нацеленной на повышения качества госуправления.

"Президент его контуры одобрил, но поручил очень внимательно посмотреть на исполнение, чтобы не была потеряна основная задача, связанная с оптимизацией деятельности. В течение года мы должны реализовать эти меры", — добавил белорусский премьер.