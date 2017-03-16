МИНСК, 17 мар – Sputnik. Американский президент Дональд Трамп осудил действия Северной Кореи и отметил, что Китай не оказал США во влиянии на эту страну достаточной помощи.

"Северная Корея очень плохо себя ведет. Они играют с США годами. Китаем было сделано мало для оказания помощи", – написал Трамп в микроблоге Twitter.

North Korea is behaving very badly. They have been "playing" the United States for years. China has done little to help! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 17 марта 2017 г.

Ранее постпред США при ООН Никки Хейли сообщила, что США не намерены возвращаться к шестисторонним переговорам по ядерной проблеме КНДР – основному до сих пор переговорному механизму по этой теме. А госсекретарь США Рекс Тиллерсон заявил, что политика "стратегической терпимости" по отношению к Северной Корее исчерпана.

Ряд экспертов полагают, что цель этих заявлений Вашингтона – ослабление позиций Китая в Юго-Восточной Азии.