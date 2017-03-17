МИНСК, 18 мар — Sputnik. Европейская служба внешнеполитической деятельности (ЕСВД) выступила с заявлением, в котором призвала Минск освободить задержанных в ходе "маршей нетунеядцев" в Беларуси.

"Недавно задержанные участники мирных протестов (…) должны быть немедленно освобождены", — говорится в заявлении.

В ведомстве также отметили необходимость "более масштабного процесса демократизации в стране", а также подчеркнули, что право на свободу собраний и ассоциаций должно соблюдаться.

Ранее в ходе официального визита главы ПА ОБСЕ Кристин Муттонен в Минск и встречи с белорусскими властями обсуждалось и право белорусов на мирные собрания. Как отметили в ПА ОБСЕ, белорусское руководство заверило Муттонен, что проявит сдержанность и уважение в связи с называемыми "маршами нетунеядцев".

15 марта, в Минске состоялась санкционированная местными властями акция "марш нетунеядцев". После мероприятия правоохранители задержали несколько десятков участников митинга, которые на акции скрыли свои лица под масками. Анархисты были задержаны сотрудниками правоохранительных органов в штатском на остановке общественного транспорта. В минувший четверг нарушителям дали по 15 и по 12 суток ареста. В соответствии со статьей 11 закона "О массовых мероприятиях" скрывать свои лица под масками запрещено.

В апреле 2015 года президент Беларуси Александр Лукашенко подписал декрет "о тунеядцах", в соответствии с которым неработающие и не платящие налогов более полугода трудоспособные жители республики должны ежегодно уплачивать сбор в размере 20 базовых величин (более 200 долларов). Ранее Лукашенко поручил к 1 мая решить вопрос трудоустройства всех безработных. Он также потребовал от милиции не допускать провокаций во время акций протеста в Беларуси. В то же время власти решили приостановить взимание сбора на год.