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Кандидат в президенты Франции готов вернуть обязательный призыв в армию

18.03.2017 20:52 — Новости Политики | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 18 мар — Sputnik. Кандидат в президенты Франции, экс-министр экономики Эммануэль Макрон готов вернуть обязательную военную службу в стране и увеличить военный бюджет, если победит на выборах, сообщает французское издание Le Point.

В заявлении кандидата сказано, что в случае восстановления обязательной военной службы под призыв подпадут молодые люди и девушки в возрасте 18-21 года, а срок службы будет равен одному месяцу.

Кандидат в президенты Франции готов вернуть обязательный призыв в армию
© Sputnik Ирина Калашникова
Видеофакт: фавориту президентской гонки Франции бросили яйцо в лицо

Также Макрон заявил, что не исключает создания в течение пяти лет кибервойск.

Председатель Конституционного совета Франции Лоран Фабиус объявил, что выборах президента страны примут участие одиннадцать кандидатов. Помимо Эммануэля Макрона в список вошли председатель партии "Вставай, Франция" Николя Дюпон-Эньян, глава "Национального фронта" Марин Ле Пен, представитель "Социалистической партии" Бенуа Амон, кандидат от крайне левой партии "Рабочая борьба" Натали Арто, лидер "Новой антикапиталистической партии" Филипп Путу, основатель партии "Солидарность и прогресс" Жак Шеминад, депутат-центрист Жан Ласаль, представитель крайне левых Жан-Люк Меланшон, лидер "Народно-республиканского союза" Франсуа Аселино и кандидат от "Республиканцев" Франсуа Фийон.

Для участия в выборах кандидат должен получить в свою поддержку не менее 500 подписей народных избранников разных уровней: депутатов, мэров, членов региональных советов и прочих политиков, находящихся на выборных должностях.

В фаворитах президентской гонки, по мнению аналитиков, находятся Марин Ле Пен и Эммануэль Макрон.

Действующий президент страны Франсуа Олланд баллотироваться на второй срок отказался.

Выборы президента Франции пройдут в два тура 23 апреля и 7 мая 2017 года.

 
Теги: Минск
 
 
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Всего на пост президента страны претендуют 11 кандидатов, в их числе лидер республиканской партии Франсуа Фийон.

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