В Слониме 19 марта прошел «Марш нетунеядцев». И хотя акция прошла мирно, а председатель местного райисполкома обещал не допустить репрессий против протестующих, ее организатора все равно задержали люди в штатском.

Акция началась на центральной площади Слонима, после чего около 300 митингующих проследовали к зданию райисполкома. Здесь к ним вышел председатель райисполкома Олег Таргонский, который отвечал на вопросы собравшихся и рассказывал о путях решения наиболее актуальных для города проблем, передает Naviny.by .

Участники Марша в свою очередь приняли резолюцию, в которой потребовали от властей принять новый экономический курс, ориентированный на создание новых рабочих мест, а не борьбу с безработными, отменить декрет № 3 и контрактную систему, не повышать пенсионный возраст, создать условия для развития бизнеса, обеспечить право людей на получение полной и объективной информации, дать возможность беспрепятственной подписки на независимые местные газеты, а также вернуть проведение честных и справедливых выборов.

Сразу после окончания акции неизвестные схватили одного из организаторов «Марша нетунеядцев», активиста Партии БНФ Виктора Марчика, который в самом начале акции через мегафон пригласил людей пройти к райисполкому. Они посадили активиста в микроавтобус без номеров и доставили в отдел милиции, сообщает Радио «Свобода» .

При этом, как отметил сам Марчик, председатель райисполкома Таргонский пообещал митингующим «заступиться за тех, против кого будут репрессии». «И сразу после акции меня задержали… Как можно верить таким властям?» — отметил активист ПБНФ.

Напомним, 15 марта в День конституции в Минске, Гродно и Могилеве прошли «марши нетунеядцев» против Декрета №3. После завершения акции в Минске было задержано порядка 50 человек , участников «марша» (анархистов) хватали прямо в троллейбусе, выволакивали на улицу, бросали в микроавтобусы люди в штатском.

На следующий день над участниками акции прошли суды . Приговоры: от 12 до 15 суток арест, и штрафы от 20 до 25 базовых.