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В Слониме неизвестные задержали организатора «Марша нетунеядцев»
20.03.2017 09:44 — Новости Политики | БДГ
В Слониме 19 марта прошел «Марш нетунеядцев». И хотя акция прошла мирно, а председатель местного райисполкома обещал не допустить репрессий против протестующих, ее организатора все равно задержали люди в штатском.
Акция началась на центральной площади Слонима, после чего около 300 митингующих проследовали к зданию райисполкома. Здесь к ним вышел председатель райисполкома Олег Таргонский, который отвечал на вопросы собравшихся и рассказывал о путях решения наиболее актуальных для города проблем, передает
Участники Марша в свою очередь приняли резолюцию, в которой потребовали от властей принять новый экономический курс, ориентированный на создание новых рабочих мест, а не борьбу с безработными, отменить декрет № 3 и контрактную систему, не повышать пенсионный возраст, создать условия для развития бизнеса, обеспечить право людей на получение полной и объективной информации, дать возможность беспрепятственной подписки на независимые местные газеты, а также вернуть проведение честных и справедливых выборов.
Сразу после окончания акции неизвестные схватили одного из организаторов «Марша нетунеядцев», активиста Партии БНФ Виктора Марчика, который в самом начале акции через мегафон пригласил людей пройти к райисполкому. Они посадили активиста в микроавтобус без номеров и доставили в отдел милиции, сообщает
При этом, как отметил сам Марчик, председатель райисполкома Таргонский пообещал митингующим «заступиться за тех, против кого будут репрессии». «И сразу после акции меня задержали… Как можно верить таким властям?» — отметил активист ПБНФ.
Напомним, 15 марта в День конституции в Минске, Гродно и Могилеве
На следующий день над участниками акции
На фоне массовых акций протеста в городах Беларуси против декрета №3 власти страны
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В Слониме 19 марта прошел «Марш нетунеядцев». И хотя акция прошла мирно, а председатель местного райисполкома обещал не допустить репрессий против протестующих, ее...
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