МИНСК, 20 мар — Sputnik. На должность первого заместителя председателя Минского горисполкома, вместо возглавившего министерство образования Игоря Карпенко, назначен Федор Римашевский, до этого времени он занимал пост генерального директора государственного производственного объединения "Минскстрой".

В понедельник президент Беларуси Александр Лукашенко согласовал назначение заместителей председателя Минского горисполкома, сообщили в пресс-службе президента.

На должности заместителей председателя Минского горисполкома согласованы Александр Крепак, бывший глава администрацию Московского района, и Игорь Юркевич, возглавлявший комитет по здравоохранению Мингорисполкома.

Кроме того президент согласовал назначение на должность главы Московского района столицы Андрея Жайловича.

Три задачи

Напутствуя чиновников, Лукашенко поставил перед ними три задачи: обеспечить гражданам достойные зарплаты, приемлемые цены и занятость.

"Решите пока три эти задачи, о которых я сказал: зарплата, занятость людей и цены. Это сейчас больше всего волнует людей. Все остальные задачи мы решим. Их просто не будет, других задач. Никто по улицам не будет шастать, никто на революцию звать не будет, никто не будет звать на какую-то бойню, чтоб кровь текла", — заявил Лукашенко.

Президент напомнил, что Беларусь является социальным государством, и власть, решив поставленные задачи, должна доказать всем, что "модель социального государства — это оптимальная модель для безопасного и нормально развивающегося государства".

Глава государства также потребовал решить проблему с безработицей и обеспечить всех, кто не может трудоустроиться, рабочим местом.

"Никакой безработицы быть не должно. Тем более что, начиная с весны, работы в Минске хоть отбавляй. Сегодня надо задействовать всех, кто ходит без работы. Всех. Тем, кто хочет устроиться на работу и может работать, надо помочь. Кто не хочет (таких все-таки немного), надо заставить работать. Поэтому сделайте все, чтобы по максимуму занять людей", — заявил Лукашенко.

Реформ не будет

При этом белорусский лидер убежден, что ломать сложившуюся систему не следует. Ее надо, по словам президента, совершенствовать.

"У нас такая тенденция: ударим реформами по проблемам. Глупее не придумаешь. Сегодня люди хотят решения их жизненных потребностей. Там, где надо что-то реформировать, давайте реформируем. Там, где надо что-то усовершенствовать, давайте усовершенствуем. Но лозунг "давайте реформы" — читай "все сломаем до основания и построим новое". Во-первых, не время ломать. Во-вторых, чтобы сломать и снова построить, сколько надо лет? Даже вы до этого не доживете. И это не наш путь. Мы должны вырастать из того, что есть. Мы должны совершенствовать то, что есть", — заявил президент.

По словам Лукашенко, те реформы, которые предлагают Беларуси — "явно не то, что нам нужно".

"Это абсолютно не по-людски, это не наши реформы", — заметил глава государства.

Он поручил назначенным чиновникам не затягивать с принятием решений, не отфутболивать людей, которые обращаются с проблемами.