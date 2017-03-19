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Лукашенко: военное сотрудничество с Россией сворачивать никто не собирается

20.03.2017 15:13 — Новости Политики | БДГ  
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Разногласия России и Беларуси в нефтегазовых вопросах и других сферах не должны привести к прекращению военного сотрудничества.

Об этом заявил Лукашенко 20 марта, заслушав доклад о совместных стратегических учениях стран «Запад-2017», сообщили в Администрации президента.

По словам главы государства, учение демонстрирует постоянство постоянства «в обеспечении безопасности двух братских народов», и «шутить с безопасностью, обороноспособностью» общих рубежей «ни в коем случае нельзя».

Лукашенко считает, что следует непрерывно повышать мастерство и уровень региональной группировки войск для защиты западных рубежей Союзного государства в условиях сложной международной обстановки.

«В случае конфликта, не дай бог войны, существует определенный план ведения боевых действий силами белорусских Вооруженных Сил, которые немедленно подкрепляются соответствующими вооруженными силами Российской Федерации», - сказал он.

Лукашенко подчеркнул, что учение «Запад-2017» должно быть полностью прозрачным для представителей НАТО. «Если натовцы хотят присутствовать на нашем учении, милости просим», - сказал он, добавив, что учения носят исключительно оборонный характер. 

По мнению Александра Лукашенко, совместное учение - это лучший способ проверить готовность военнослужащих двух стран к взаимодействию. Президент напомнил, что много лет назад Беларусь и Россия условились проводить подобные учения поочередно на территории одной и другой стран, сейчас очередь Беларуси.

«Запад-2017» - это стратегическое учение вооруженных сил двух стран, его проводят раз в два года. В нынешнем году маневры пройдут осенью.

 
 
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Разногласия России и Беларуси в нефтегазовых вопросах и других сферах не должны привести к прекращению военного сотрудничества.

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