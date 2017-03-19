Президент согласовал назначение сразу трех заместителей главы Мингорисполкома, им приказано решить вопросы с зарплатой в $500, ценовой политикой и занятостью населения.

Первым заместителем председателя Минского горисполкома назначен Федор Римашевский, который до этого работал гендиректором "Минскстроя".

Заместителями Шорца стали Александр Крепак, возглавлявший администрацию Московского района Минска, а также Игорь Юркевич, экс-глава комитета по здравоохранению Мингорисполкома.

Лукашенко также дал согласие на назначение Андрея Жайловича руководителем администрации Московского района столицы.

Назначая новых чиновников на высокие посты, президент поручил им решить три главные задачи: урегулировать ценовую политику, обеспечить рост заработной платы и занятость населения.

«Никакой безработицы быть не должно. Тем более что, начиная с весны, работы в Минске хоть отбавляй. Сегодня надо задействовать всех, кто ходит без работы. Всех, - подчеркнул глава государства. - Тем, кто хочет устроиться на работу и может работать, надо помочь. Кто не хочет (таких все-таки немного), надо заставить работать. Поэтому сделайте все, чтобы по максимуму занять людей».

Говоря о зарплатах, президент отметил, что о средней зарплате в Минске в $500 говорить «просто смешно». В столице она должна быть значительно выше, чем в регионах.

«Понятно, что решение этих задач потянет за собой и решение других. Допустим, какое повышение заработной платы без повышения производительности труда? Поэтому повышение зарплаты - это повышение производительности труда. В конце концов, это (смотря где и как) повышение объемов производства. А чтобы иметь деньги, это надо продать. Это целая цепочка. Но мы должны решить эту задачу. И многое в стране будет зависеть от того, как живет и работает Минск. Поэтому берите бразды правления в свои руки и начинайте действовать, - поручил Александр Лукашенко. - Бездействия я не потерплю. Я вам говорю откровенно: или вы начинаете действовать и даете результат, выполняете поручения Президента, или я буду принимать решения, притом самые серьезные».