Уже через пять дней ожидается самая заметная уличная акция этой весны День Воли, на которой оппозиция традиционно отметит годовщину объявления независимости БНР. Но как он пройдет на этот раз, не знает никто.

Статкевич как фактор Х

Несколько месяцев подготовка к проведению акции проходила как обычно. Непредсказуемым фактором Дня Воли в этом году стал бывший политзаключенный и экс-кандидат в президенты Николай Статкевич. Он провел довольно многочисленный «Марш рассерженных белорусов», и хотя своих людей у него нет, готов возглавить тех, кто придет и на День Воли.

«Насколько я понял, никто не будет против, если я возьму руководство акцией на себя. Это будет очень сложная демонстрация для организаторов. Поэтому руководство должно быть единоличным», — сказал он в интервью радио «Свобода».

У нас, добавил он, «много прекрасных амбициозных политиков, но для того, чтобы избежать ситуации 2010 года, необходимо единоличное руководство».

«Коллеги мне доверили это, и я это выполню. Это правильно, потому что у меня самый больший опыт», — добавил Статкевич.

Основной вопрос, кто именно доверил руководство именно этому политику и кого он про это спрашивал, остается нераскрытым.

Позиции оргкомитета по празднованию Дня Воли, куда входят заявители, представители основных политических сил, и Статкевича согласовать пока не удалось.

Мингорисполком как фактор неизвестности

До акции осталось пять дней. Но до сих пор неизвестно, разрешена ли она, и если разрешена, то по какому маршруту. Дело в том, что в этом году заявители очень заранее подали заявку (часть документов пропала, пришлось подавать повторную) по нестандартному маршруту.

Обычно шествие направляется от «Академии наук» до площади Бангалор (в последние годы до площади не доходили). На этот раз организаторы предлагают колонне пройти от Академии до сквера Янки Купалы (без митинга из-за несоответствия места).

Сегодня Мингорисполком отказался от встречи с заявителями, и «подвесил» интригу еще как минимум на день-два.

«Мне позвонили и сказали, встречи не будет: «Доведем наше решение в установленном законом порядке»», — сказал БДГ один из заявителей Александр Русевич.

Это значит, что ответ заявители, скорее всего получат по почте.

«Власти ведут себя безответственно, — прокомментировал это решение Мингорисполкома заместитель председателя Движения« За Свободу» Юрий Меляшкевич. — За время, которое осталось, очень трудно будет проинформировать людей о маршруте и действиях во время акции».

Соответственно, считает политик, «вероятность непредсказуемого сценария увеличивается», «особенно в ситуации, когда большинство лидеров оппозиции находятся за решеткой».

Партия БНФ: 25 марта выйдет много людей

«Мы сегодня видим, что сегодня довольно сильная волна народного возмущения экономической и национальной политикой властей, против втягивания Беларуси в разные российские авантюры. Поэтому есть причины предполагать, что 25 марта придет достаточно большое количество людей, чтобы вместе отметить праздник белорусской независимости, подтвердить свою приверженность ценностям Белорусской народной республики», — прокомментировал БДГ возможное развитие событий председатель Партии БНФ Алексей Янукевич.

Но вместе с тем, он напомнил, что власти довольно жестко подавляли народные выступления, «есть вероятность, что они будут пытаться помешать мирной акции».

«Возможны провокации. Поэтому, на мой взгляд, очень важно ответственно относиться к подготовке мероприятия», — добавил лидер Партии БНФ.

Он рассчитывает получить разрешение на проведение акции, кроме того, считает, что будет возможность встретиться до 25 марта и со Статкевичем. «Сегодня есть возможности обеспечить достойное празднование и мирно его закончить», — заключил Янукевич.

Милинкевич: главное, чтобы не было крови

Самый плохой сценарий развития событий 25 марта — это радикальный, сказал в интервью «Белсату» бывший кандидат в президенты Беларуси Александр Милинкевич.

«Самый плохой сценарий — это пролитая кровь, не хочу, чтобы это было категорически. Это не на пользу никому, может, кроме России», — добавил Милинкевич.

Он считает, что нужно сделать всё, чтобы это была мирная демонстрация. «Это супер важно. Этого хотят и сами люди, которые выйдут, и большинство, может, и все лидеры этого хотят», — добавил политик.

Чтобы радикального сценария не было, считает Милинкевич, нужно, чтобы был общий план действий, а его нет, и это плохой знак. Экс-кандидат в президенты считает, что в такой ситуации важно идти разрешенным маршрутом.

Карбалевич: ждем решения Мингорисполкома

«Сценариев развития событий — много. Если придет много людей, Статкевич попробует вести их куда-то на площадь Независимости, этому может помешать милиция. Тогда возможны стычки», — сказал БДГ политолог Валер Карбалевич.

Другой вариант, добавил он, идти на Балгалор.

Однако, эксперт считает, что сценарии полностью определятся после получения ответа из Мингорисполкома. «Вполне реально, если людей будет немного, а разрешение будет получено с шествием на Бангалор, будет проведен небольшой митинг около Академии наук. После этого часть людей разойдутся», — заключил политолог.