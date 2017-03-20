МИНСК, 21 мар — Sputnik. Госсекретарь США Рекс Тиллерсон может посетит Россию в апреле, сообщает Sputnik . Госдепартамент США пока эти планы не подтверждает, но рекомендует следить за расписанием госсекретаря.

Апрельский график Техасского Ти-рекса

По данным из четырех источников, госсекретарь США может пропустить встречу глав МИД стран НАТО в Брюсселе, которая пройдет 5-6 апреля, чтобы принять участие во встрече лидеров США и Китая. Прогнозируется, что Дональд Трамп и Си Цзиньпин могут встретиться 6-7 апреля, но официальные лица двух стран пока не называют точные сроки.

​Представлять Вашингтон на министерской встрече в Брюсселе будет Том Шэннон.

Комментарий Москвы

Российская сторона пока не намерена подтверждать или опровергать сообщения о визите госсекретаря США Рекса Тиллерсона в Россию в апреле, написала официальный представитель МИД России Мария Захарова в Facebook.

"Но мы безусловно удивлены постоянными утечками чувствительной информации из Вашингтона. Политическим элитам в США пора разобраться: это снова "русские хакеры" взломали госдеповские сервера или угроза информационной безопасности США все-таки имеет американское происхождение?" — добавила она.

Что Тиллерсон говорил о Москве

После вступления в должность Тиллерсон один раз встречался со своим российским коллегой Сергеем Лавровым в Бонне 16 февраля. Тогда он подчеркнул, что США готовы рассматривать возможности практического сотрудничества с Россией в тех сферах, которые будут выгодны американскому народу.



© Sputnik/ Вячеслав Шарапов Политолог: чего ждать от администрации США после доклада Госдепа

"Там, где наши позиции не будут сходиться, США выступят на стороне интересов и ценностей Америки и ее союзников", — отметил Тиллерсон.

Будучи еще кандидатом на пост госсекретаря Тиллерсон также заявлял о необходимости диалога с Россией. Он подчеркнул, что Вашингтон должен отойти от соперничества с Москвой и переходить к сотрудничеству в тех областях, где это возможно.

"Диалог очень важен. Мы должны перевести Россию из категории вечных противников в категорию партнеров, время от времени, а по другим вопросам мы будем противниками", — сказал Тиллерсон.

Среди возможных точек соприкосновения кандидат на пост главы американской дипломатии назвал ядерную сферу.

"Да, я думаю, что это та область, в которой мы должны продолжать сотрудничать с Россией, иметь доступ к ним, следить за исполнением их обязательств и быть уверенными, что наши обязательства также исполняются", — ответил Тиллерсон на вопрос сенатора, видит ли он перспективы сотрудничества с РФ в ядерной сфере и в области нераспространения ядерного оружия.

Но уже в минувшую субботу во время своего азиатского турне госсекретарь США Рекс Тиллерсон заявил, что не исключает в будущем решений, которые могут привести к появлению ядерного оружия у Южной Кореи и Японии.



© AP/ Lintao Zhang Тихоокеанское турне Рекса Тиллерсона

При этом Тиллерсон не уточнил, идет ли речь о размещении американского ядерного оружия на территории этих стран или о разработке ими собственного оружия. Ранее он уже заявлял, что не исключает возможности дальнейшего вооружения и, в том числе, оснащения ядерными средствами, союзников в Восточной Азии для сдерживания КНДР.

Эти заявления госсекретаря в Совете Федерации РФ назвали безотвественными.