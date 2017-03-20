МИНСК, 21 мар — Sputnik. Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил президента Исламской республики Иран Хасана Роухани и всех иранцев с 1396-м Новрузом, сообщила во вторник пресс-служба главы государства.

Белорусский лидер отметил, что отношения между Беларусью и Ираном развиваются активно. Также Лукашенко выразил уверенность в том, что двустороннее сотрудничество будет и в дальнейшем укрепляться благодаря совместным усилиям.

Новруз (от персидского слова "новый день") — новый год по астрономическому календарю и тюркских и иранских народов, отмечается 21 марта. Обычно на этот праздник готовятся круглые лепешки из пшеницы, ячменя, проса, фасоли и других бобовых и растительных продуктов.

С 2009 года Новруз был включен в Репрезентативный список нематериального культурного наследия человечества ЮНЕСКО. 21 марта с тех пор объявлен международным днем Новруз.