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Ананич вынесла предупреждения “Нашай Ніве” и TUT.by
21.03.2017 11:15 — Новости Политики | БДГ
Министр информации Беларуси Лилия Ананич 14 марта вынесла предупреждения сайтам «Нашай Нівы» (nn.by) и TUT.by за «нарушение требований статьи 38 закона «О средствах массовой информации».
Письма об этом редакции получили соответственно 17 и 21 марта.
«Нашай Ніве»
А предупреждение порталу TUT.BY
По мнению Министерства информации, подобные материалы и комментарии могут «нанести вред национальным интересам страны». Сейчас они удалены с обоих сайтов. При этом руководство TUT.by направило письмо в Мининформ с просьбой разъяснить, какие именно фразы в опубликованной статье противоречили законодательству и какие нормативные акты в результате этого были нарушены.
Напомним, что 23 января Министерство информации Беларуси
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Министр информации Беларуси Лилия Ананич 14 марта вынесла предупреждения сайтам «Нашай Нівы» (nn.by) и TUT.by за «нарушение требований статьи 38 закона «О средствах...
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