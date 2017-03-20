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Ананич вынесла предупреждения “Нашай Ніве” и TUT.by

21.03.2017 11:15 — Новости Политики | БДГ  
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Министр информации Беларуси Лилия Ананич 14 марта вынесла предупреждения сайтам «Нашай Нівы» (nn.by) и TUT.by за «нарушение требований статьи 38 закона «О средствах массовой информации».

Письма об этом редакции получили соответственно 17 и 21 марта.

«Нашай Ніве» предупреждение вынесено за восемь комментариев к статьям, в которых содержались резкие высказывания в адрес властей, расписание предполагаемых акций протеста в регионах, резкие высказывания в адрес задерживавших оппозиционного политика Дмитрия Дашкевича, а также резкую критику установленного недавно в Минске памятника городовому и поддержку перформанса анархистов против него.

А предупреждение порталу TUT.BY было сделано в связи с публикацией им 15 февраля статьи о белорусских добровольцах, воюющих в Украине на стороне киевских властей. Вместе с тем в статье указывалось, что текст не отражает отношение портала к конфликту на Донбассе и участию белорусов в нем.

По мнению Министерства информации, подобные материалы и комментарии могут «нанести вред национальным интересам страны». Сейчас они удалены с обоих сайтов. При этом руководство TUT.by направило письмо в Мининформ с просьбой разъяснить, какие именно фразы в опубликованной статье противоречили  законодательству и какие нормативные акты в результате этого были нарушены.

Напомним, что 23 января Министерство информации Беларуси приняло решение о блокировке ряда информационных ресурсов, среди которых - одиозный российский портал «Спутник и погром». А 5 декабря 2016 года Мининформ запретил сайт «Революционное действие», сайт «Анархистской группы Прамень» и материалы блога, отрицающего холокост. Также в черный список «БелГИЭ» внесли анонимный доступ в интернет при помощи браузера Tor. 

 
Теги: Минск
 
 
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