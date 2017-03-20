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Белорусские пограничники усилили контроль границы с Украиной

21.03.2017 13:12 — Новости Политики | БДГ  
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Белорусские пограничники усилили меры безопасности на участке белорусско-украинской границы после инцидента в пункте пропуска "Александровка", через который, по версии белорусских властей, попытались прорваться нарушители на "Джипе".

В частности, в зоне ответственности Мозырского пограничного отряда усилены меры безопасности как в самих пунктах пропуска, так и на территории пограничной зоны, передает БелТА.

Пограничники проводят мероприятия по контролю въезда, входа и пребывания в пограничной зоне лиц и транспортных средств. Досматриваются транспортные средства, усилены меры по проверкам документов. Также возможны дополнительные проверки и контрольные мероприятия при пересечении основных направлений госграницы.

Напомним, что 20 марта также появилась информация, что через белорусско-украинскую границу пытался прорваться автомобиль «Джип», он сбил шлагбаум, проехал через средство принудительной остановки, при этом сотрудники пограничной службы открыли огонь из табельного оружия.

Автомобиль был поврежден и остановлен, в нем оказались два гражданина, однако предполагается, что в машине был еще один человек, который в данное время разыскивается. В свою очередь в Государственной пограничной службе заявили, что автомобиль был с номерами белорусской регистрации, а границу Украины ни на въезд, ни на выезд не пересекал.

Одновременно с этим появилась информация о радиоактивном грузе, прибывшем в Беларусь самолетом из Армении. Ереван также отрицает такую возможность.

 
 
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