Белорусские пограничники усилили меры безопасности на участке белорусско-украинской границы после инцидента в пункте пропуска "Александровка", через который, по версии белорусских властей, попытались прорваться нарушители на "Джипе".

В частности, в зоне ответственности Мозырского пограничного отряда усилены меры безопасности как в самих пунктах пропуска, так и на территории пограничной зоны, передает БелТА .

Пограничники проводят мероприятия по контролю въезда, входа и пребывания в пограничной зоне лиц и транспортных средств. Досматриваются транспортные средства, усилены меры по проверкам документов. Также возможны дополнительные проверки и контрольные мероприятия при пересечении основных направлений госграницы.

Напомним, что 20 марта также появилась информация, что через белорусско-украинскую границу пытался прорваться автомобиль «Джип», он сбил шлагбаум , проехал через средство принудительной остановки, при этом сотрудники пограничной службы открыли огонь из табельного оружия.

Автомобиль был поврежден и остановлен, в нем оказались два гражданина, однако предполагается, что в машине был еще один человек, который в данное время разыскивается. В свою очередь в Государственной пограничной службе заявили, что автомобиль был с номерами белорусской регистрации, а границу Украины ни на въезд, ни на выезд не пересекал.