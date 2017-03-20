МИНСК, 21 мар – Sputnik. Западные организации, финансирующие оппозицию в Беларуси, готовы давать деньги в первую очередь при условии организации беспорядков, заявил президент Беларуси Александр Лукашенко, встречаясь во вторник с представителями трудовых коллективов предприятия компании "Кроноспан" в Могилеве.

Лукашенко рассказал о причинах активизации в Беларуси различных оппозиционных структур, в том числе представителей так называемой пятой колонны.

"Нужен мордобой, кровь", – цитирует слова президента его пресс-служба.

"Им надо взбунтовать страну. Мечта – разрушить власть и скинуть президента. Почему – а он не дает делить страну, заводы не прикарманишь, частной собственности на землю не вводит…", – отметил белорусский лидер.

Лукашенко подчеркнул, что с протестами против декрета №3 "О предупреждении социального иждивенчества" выступают и те, кого в первую очередь должны касаться нормы соответствующего документа.

"Вот они – причины возбуждения нашей пятой колонны", – сказал глава государства. Президент подчеркнул, что насильственной смены власти в стране не допустят.

"Вы не волнуйтесь, страну мы никому не отдадим. Мы ее будем держать вместе с вами. Самый большой недостаток нашей так называемой пятой колонны – они уж слишком далеки от народа", – добавил он.

Лукашенко также вспомнил о своей недавней встрече с главным редактором оппозиционной газеты "Народная воля" Иосифом Середичем, который предложил сесть за общий стол с оппозицией и обсудить те или иные вопросы.

В данной связи глава государства заметил, что активизация оппозиционных структур произошла в том числе после этой встречи. Президент подчеркнул, что в принципе не отверг идею диалога с оппозицией, но настаивает на том, что на таком круглом столе должны присутствовать представители патриотичной оппозиции, которая любит свой народ и страну.

"С другими я разговаривать не буду – с провокаторами. Если президент во Дворец Независимости за круглый стол запускает провокаторов, что подумают нормальные люди? Поэтому я поставил условия. И это взорвало эту оппозиционную клоаку. Те, кто наверху поняли, что к президенту они не попадут, а за стол сядут другие", – объяснил президент.

"Как другие? Мы – начальники, нам оттуда денежки платят. А если другие, значит, другим будут платить, – рассказал глава государства о рассуждениях ряда оппозиционных представителей. "Это глубинная причина, почему вдруг оппозиция так сильно у нас возбудилась. Понятно, еще и весеннее обострение у некоторых", – добавил он.

Вместе с тем Лукашенко подчеркнул, что ситуация в Беларуси контролируемая и дестабилизации обстановки в стране не будет допущено.