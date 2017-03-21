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Глава МВД Франции ушел в отставку после скандала с работой дочерей
21.03.2017 21:36 — Новости Политики | Sputnik Беларусь
МИНСК, 21 мар – Sputnik. Министр внутренних дел Франции Брюно Ле Ру ушел в отставку после скандала с трудоустройством своих дочерей в нижней палате парламента страны.
© REUTERS Stephane Mahe
Выступление главы МВД транслировалось в прямом эфире телеканалом BFMTV.
"Я подал прошение об отставке президенту (Франсуа Олланду – Sputnik)", – сказал Ле Ру.
Он также подчеркнул, что был честен в своих политических действиях, а контракты дочерей, работавших его парламентскими помощниками в Национальном собрании, были законными.
Брюно Ле Ру пробыл главой МВД Франции три месяца и 15 дней. Во вторник финансовая прокуратура открыла по факту трудоустройства его детей – студентки и школьницы – предварительное расследование.
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Дети министра трудились в нижней палате парламента Франции его помощниками, что вызвало вопросы у прокуратуры.
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