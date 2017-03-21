МИНСК, 21 мар – Sputnik. Министр внутренних дел Франции Брюно Ле Ру ушел в отставку после скандала с трудоустройством своих дочерей в нижней палате парламента страны.



© REUTERS Stephane Mahe Евродепутаты лишили Марин Ле Пен парламентского иммунитета

Выступление главы МВД транслировалось в прямом эфире телеканалом BFMTV.

"Я подал прошение об отставке президенту (Франсуа Олланду – Sputnik)", – сказал Ле Ру.

Он также подчеркнул, что был честен в своих политических действиях, а контракты дочерей, работавших его парламентскими помощниками в Национальном собрании, были законными.

Брюно Ле Ру пробыл главой МВД Франции три месяца и 15 дней. Во вторник финансовая прокуратура открыла по факту трудоустройства его детей – студентки и школьницы – предварительное расследование.