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МИД Литвы отреагировал на заявление Лукашенко о подготовке боевиков

21.03.2017 21:07 — Новости Политики | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 21 мар – Sputnik. Министерство иностранных дел Литвы хотело бы слышать обоснованные заявления о том, что на территории страны ведется подготовка боевиков для дестабилизации обстановки внутри Беларуси, сказал во вторник глава литовского внешнеполитического ведомства Линас Линкявичус, комментируя слова белорусского лидера Александра Лукашенко о задержании провокаторов, сообщило издание "Литовский курьер" со ссылкой на агентство BNS.

МИД Литвы отреагировал на заявление Лукашенко о подготовке боевиков
© Sputnik Андрей Стенин
Лукашенко: в Беларуси задержали боевиков с оружием, готовящих провокацию

Во вторник президент Беларуси во время посещения могилевского предприятия "Короноспан" поднял тему деятельности оппозиции в Беларуси, в частности, заявив, что в стране задержаны два десятка боевиков, которые готовили вооруженные провокации. Глава государства не утверждал, что лагеря были именно в Литовской республике: сказав "где-то там" – в Польше или Литве.

"Хотелось бы слышать от главы государства (Лукашенко – Sputnik) обоснованные заявления", – сказал Линкявичус.

Глава литовского МИД также подчеркнул, что при отсутствии каких-либо фактических доказательств с белорусской стороны подобные заявления можно считать беспочвенными.

Линкявичус призвал руководство Беларуси не искать врагов в соседних государствах, так как это может повлиять на состояние политических отношений между странами.

Ранее Лукашенко отметил, что белорусской общественности по факту задержания боевиков, которые тренировались в районе Бобруйска и Осиповичей, будет представлена более расширенная информация.

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Теги: Минск
 
 
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Линкявичус призвал руководство Беларуси не искать врагов в соседних государствах.

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