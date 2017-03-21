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МИД Литвы отреагировал на заявление Лукашенко о подготовке боевиков
21.03.2017 21:07 — Новости Политики | Sputnik Беларусь
МИНСК, 21 мар – Sputnik. Министерство иностранных дел Литвы хотело бы слышать обоснованные заявления о том, что на территории страны ведется подготовка боевиков для дестабилизации обстановки внутри Беларуси, сказал во вторник глава литовского внешнеполитического ведомства Линас Линкявичус, комментируя слова белорусского лидера Александра Лукашенко о задержании провокаторов, сообщило издание "
© Sputnik Андрей Стенин
Во вторник президент Беларуси во время посещения могилевского предприятия "Короноспан" поднял тему деятельности оппозиции в Беларуси, в частности, заявив, что в стране
"Хотелось бы слышать от главы государства (Лукашенко – Sputnik) обоснованные заявления", – сказал Линкявичус.
Глава литовского МИД также подчеркнул, что при отсутствии каких-либо фактических доказательств с белорусской стороны подобные заявления можно считать беспочвенными.
Линкявичус призвал руководство Беларуси не искать врагов в соседних государствах, так как это может повлиять на состояние политических отношений между странами.
Ранее Лукашенко отметил, что белорусской общественности по факту задержания боевиков, которые тренировались в районе Бобруйска и Осиповичей, будет представлена более расширенная информация.
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Линкявичус призвал руководство Беларуси не искать врагов в соседних государствах.
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