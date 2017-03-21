МИНСК, 21 мар – Sputnik. Одной из центральных тем беседы президента Беларуси Александра Лукашенко с представителями трудовых коллективов предприятия "Кроноспан" во время поездки в Могилев стали действия белорусской оппозиции в последнее время.

С конца февраля в Минске, областных и районных городах проходят акции протеста против декрета №3 "О предупреждении социального иждивенчества" . В организации акций активно участвуют представители и активисты белорусской оппозиции. Во время последних несанкционированных "маршей нетунеядцев" были задержаны многие из них, а также представители анархистских организаций, у которых правоохранители изъяли ножи и кастеты.

Очередная акция оппозиции объявлена на 25 марта, на 26 марта оппозиционные активисты созывают людей в областных и районных городах.

За чьи деньги готовят "мордобой и кровь"

Впервые тема иностранного спонсирования действий белорусской оппозиции была затронута в телесюжете канала "Беларусь 1". В сюжете "Звонок другу" канал представил отрывки записей телефонных переговоров оппозиционного лидера Николая Статкевича и украинского бизнесмена Александра Сманцера , который, по неофициальным источникам, имеет связи с криминальными структурами. Из этих разговоров было понятно, что белорусский оппозиционер отчитывается перед иностранным спонсором о том, что сделано на переданные деньги.

Примечательно, что несколько дней назад Лукашенко, вновь высказываясь на тему оппозиции, затронул и Статкевича, который уже отбыл наказание по уголовному делу о "площади". Президент подчеркнул, что если провокации продолжатся, те, кто вышел из тюрьмы, могут туда вернуться.

В нынешний вторник Лукашенко вновь говорил с могилевчанами о том, что западные спонсоры, финансирующие оппозицию в Беларуси, готовы давать деньги в первую очередь при условии организации беспорядков.

"Нужен мордобой, кровь", – сказал Лукашенко. По его мнению, цель оппозиции – взбунтовать страну, разрушить власть и убрать президента, а причины – якобы глава государства не дает делить республику, "прикарманивать" заводы и вводить частную собственность на землю.

Лукашенко также вспомнил о своей недавней встрече с главным редактором оппозиционной газеты "Народная воля" Иосифом Середичем, который предложил сесть за общий стол с оппозицией и обсудить те или иные вопросы. В данной связи глава государства заметил, что активизация оппозиционных структур в Беларуси произошла в том числе после этого разговора.

Президент подчеркнул, что он в принципе не отвергает идею диалога с оппозиционно настроенной частью белорусского общества, но настаивает на том, что на таком круглом столе должны присутствовать представители патриотичной оппозиции, которая любит свой народ и страну. "Я поставил условия. И это взорвало эту оппозиционную клоаку. Те, кто наверху, поняли, что к президенту они не попадут, а за стол сядут другие", – объяснил Лукашенко.

Десятки боевиков в лесах под Бобруйском

Президент также сообщил, что в Беларуси задержали готовивших провокацию с оружием боевиков.

"Как показала действительность, они не спали, они потихоньку готовились на случай, выбирали момент. Они не только не спали. Мы уже несколько десятков задержали – не тех, что в автобусах, анархистов с масками, – которые тренировались в лагерях с оружием", – заявил Лукашенко.



© Sputnik Андрей Стенин Лукашенко: в Беларуси задержали боевиков с оружием, готовящих провокацию

Он также назвал территориальное расположение этих лагерей: один был в районе Осиповичей и Бобруйска, остальные – в Украине. Кроме того, по словам главы государства, боевики тренировались "в Литве или в Польше". При этом Лукашенко уточнил, что не будет утверждать, где именно, "но где-то там".

Глава государства добавил, что финансирование этой деятельности велось из-за рубежа, и впоследствии общественности будет представлена более широкая информация о данном факте.

По словам президента, о существовании подобных планов белорусские правоохранители узнали от граждан страны, проживающих за рубежом. "Женщина пришла в посольство и предупредила, официально написала письмо: готовится провокация. И мы начали разбираться", — сказал Лукашенко. По словам президента, теперь предстоит детально разобраться, откуда поступали деньги, кто занимался подготовкой боевиков, из каких стран приехали соответствующие люди.

О бандитском оружии

Стоит вспомнить, что буквально накануне, в ночь на понедельник, 20 марта, в районе пункта пропуска "Александровка" на белорусско-украинской границе произошло ЧП: неизвестные на автомобиле Jeep попытались прорваться через ПП . Как позднее было установлено, в машине были самодельная бомба, гранаты и пистолет с патронами.

Для задержания нарушителей пограничники применили табельное оружие. Авто удалось остановить недалеко от населенного пункта Габрилеевка (Наровлянский район, Гомельская область). В данной связи Лукашенко поручил провести расследование и доложить ему о результатах.

Во вторник президент вновь затронул этот случай и отметил, что попытки нелегального ввоза на территорию Беларуси оружия и боеприпасов не единичны.

"Это не единичный случай, не в этом только году. Они постоянно то пистолеты, то пулеметы, то гранаты завозят внутрь Беларуси. Я посмотрел этот сюжет – там не все показали. Меня насторожило, что обнаружен автомат без номера", – сказал президент

По словам Лукашенко, речь идет об оружии, которое было произведено подпольно. "Это бандитское оружие. Это меня больше всего настораживает", – подчеркнул он.

При этом белорусский лидер отметил, что в последнее время попытки нелегального перемещения опасных грузов через границу участились.

"Я за свои годы не помню такой ночи, чтобы было пять крупных происшествий", – сказал глава государства.