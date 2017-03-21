МИНСК, 22 мар — Sputnik. В то время как президент Беларуси в рамках борьбы с социальным иждивенчеством требует от чиновников найти до 1 апреля работу для своих неработающих жен и любовниц, во Франции продолжает разгораться скандал вокруг трудоустройства близких родственников высокопоставленных лиц.

Дочери-помощницы

Глава МВД Франции Брюно Ле Ру подал в отставку, когда стало известно о том, что его дочери, будучи школьницами и студентками, получали заработную плату в качестве парламентских помощников отца в Национальном собрании (нижней палате парламента) Франции. Финансовая прокуратура Франции 21 марта объявила о предварительных следственных действиях по этому факту, в частности речь идет о том, что две дочери Ле Ру получили за свою помощь папе 55 тысяч евро.

"Я подал прошение об отставке президенту Франсуа Олланду", — приводит газета Parisien слова Ле Ру.

В ходе выступления он подчеркнул, что был честен как в человеческих отношениях, так и во всех своих политических действиях. Ле Ру добавил, что контракты его дочерей были законными и что девушки выполняли всю требуемую работу.

Как отмечает газета Guardian, французским парламентариям разрешено нанимать на работу родственников, если это не фиктивное трудоустройство. При этом, как пишет издание, Ле Ру был одним из первых, кто призвал к большей прозрачности в политической жизни страны после разразившегося в феврале скандала вокруг кандидата на пост президента страны Франсуа Фийона, который по-прежнему находится в тройке фаворитов избирательной кампании.

Жена кандидата как жена Цезаря

Скандал вокруг трудоустройства супруги Фийона разгорелся в конце января, когда журналисты сатирического издания Canard Enchaine обнародовали информацию о том, что Пенелопа Фийон восемь лет получала заработную плату в качестве помощника мужа-парламентария, но "не выполняла никакой реальной работы". Позже появилась информация, что Фийон нанимал на работу парламентскими помощниками и своих детей (правда, уже в сенат — Верхнюю палату парламента Франции — Sputnik), заработок которых, по данным Canard Enchaine, составил 84 тысячи евро.

Национальная финансовая прокуратура Франции предоставила следователям дополнительное письменное требование расширить дело в отношении четы Фийон в связи с подозрениями в "мошенничестве при отягчающих обстоятельствах … и использовании поддельных документов".

Следователи, расследуя дело, которое во Франции уже назвали "Пенелопагейт", пытаются выяснить, могла ли чета Фийон создавать фальшивые документы для того, чтобы обосновать заработную плату супруги экс-премьера постфактум.

Слишком дорогой гардероб

Не дают покоя французской общественности и костюмы кандидата в президенты: кто и зачем дарил дорогую одежду Фийоны расследуют как отдельный эпизод дела о мошенничестве. По данным все того же сатирического издания Canard Enchaine, прокуратура дала письменное распоряжение расширить расследование за счет дополнительного пункта, касающегося "торговли влиянием".

Новые пункты расследования по делу кандидата в президенты Франции Франсуа Фийона в связи с подаренными ему костюмами требуют ответа на вопрос, что за таинственный друг пополнил гардероб экс-премьера эксклюзивной одеждой на 50 тысяч евро.

Согласно информации издания, номер которого появится в продаже в среду, еврокомиссар по экономическим и финансовым делам Пьер Московиси получал в подарок костюмы, сшитые на заказ у того же портного, который шил костюмы для кандидата на пост президента Франции Франсуа Фийона. Речь идет о событиях, имевших место до 2012 года. В то время парламентариям не нужно было заявлять о подобных подарках представителям власти. При этом подчеркивается, что костюмы шил тот же портной из 7-го округа Парижа, у которого были сшиты два костюма, подаренные Фийону его другом — адвокатом франко-ливанского происхождения Робером Буржи (Robert Bourgi).

Костюмами Фийона также заинтересовался комитет по этике Национальной ассамблеи. Его глава Фердинан Мелен-Сукраманьен объяснил, что депутаты обязаны сообщать о каждом подарке стоимостью свыше 150 евро, полученном в связи с парламентской деятельностью. Однако это правило не действует, если речь идет о дружеских и родственных отношениях.

Сам Фийон заявил, что костюмы были подарены ему другом и не имеют никакого отношения к политике. Он считает, что стал жертвой травли и грязных пиар-технологий. "Так и до трусов дойдет", — констатировал политик.

Президентские выборы во Франции пройдут в два тура — 23 апреля и 7 мая.