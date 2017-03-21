Заявление Лукашенко о предстоящей вооруженной провокации вызвало замешательство официальных лиц и удивление экспертов.

Беларусь чудом избежала вооруженной провокации. Боевой лагерь находился на территории Могилевской области, – заявил президент Беларуси Александр Лукашенко во время посещения компании «Кроноспан» в Могилеве.

По просьбам трудящихся

«Кроноспан» занимается деревообработкой и напольными покрытиями, но не каждое подобное предприятие посещает президент. Встреча с сотрудниками малоизвестной в широких кругах фирмы, может быть, и осталась бы незамеченной СМИ, если бы не откровенный монолог президента, произнесенный в ответ на вопрос одного из работников «Кроноспана», переживающего за активизацию «пятой колонны».

Накануне, при докладе замысла совместного стратегического учения вооруженных сил Беларуси и России «Запад-2017», Лукашенко привычно рассказывал по телевизору о подрывной деятельности эмигрантских «отморозков» из зарубежья. Так что вопрос «от трудового коллектива» был ожидаем, – согласно вечному сценарию.

Но вдруг из уст президента прозвучало: пятая колонна – не заграничный фантом. Она здесь, рядом, в Могилевской области. Собиралась нанести ущерб республике. Но правоохранители вовремя ее обезвредили .

Враг скрывался

«Пару десятков» боевиков задержали буквально в эти часы. Террористы проводили тренировки в лагерях, – сказал президент.

Глава государства сообщил, что на территории Могилевской области уничтожена политическая вооруженная группировка. По словам Александра Лукашенко, она находилась «недалеко от Бобруйска и Осиповичей».

Между Осиповичами и Бобруйском – не более 50 километров. Где мог расположиться такой лагерь? Места там не настолько глухие, чтобы не заметить вооруженных людей, по крайней мере, если там работает милиция.

Как так: в стране верховенство контроля, любого фермера той же Могилевской области достанут из-за не протокольной мощности ватт в лампочках в коровнике, а тут – террористы.

«Не располагаю на данный момент информацией», – ответил БДГ начальник отдела информации и общественных связей УВД Могилевского облисполкома Дмитрий Игнатович.

«Вы хоть скажите, силы МВД участвовали в операции по задержанию боевиков?».

«Я понимаю, о чем вы говорите, читал. Но информацией не располагаю».

По словам президента, за участие в вооруженной террористической организации арестованы десятки человек. Значит, это была масштабная операция. Какие службы ее проводили, – не сообщается. Но молва о «лагерях вооруженных людей» не доходила даже до местной власти, пока Лукашенко не открыл всем глаза.

«Лично я вообще не знал, что у нас тут может быть что-то подобное», – осторожно сказал глава Осиповичского райсовета депутатов Александр Пузик.

Плохие соседи

Президент Лукашенко заявил, что боевиков для дестабилизации в Беларуси готовили в сопредельных государствах. Просто оцените красоту слога и умение сообщить сенсацию, презирая подробности: «Остальные лагеря – в Украине. По-моему, в Литве или в Польше – не буду утверждать, но где–то там, – сказал Александр Лукашенко. – Деньги шли через Польшу и Литву к нам. Мы буквально в эти часы задержали пару десятков боевиков, которые готовили провокацию с оружием».

Так где конкретно? Формулировка «где-то там» играет не на руку главе государства. Президент не знает точно – где? Ему не доложили? Или, следуя старой советской номенклатурной привычке, не считает нужным делиться с народом?

Первой откликнулась возмущенная Литва. Глава МИД Литвы называл слова Лукашенко «выдумкой и высосанными из пальца небылицами» .

«Хотелось бы слышать обоснованные заявления», – отметил министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс.

Он призвал Минск не искать врагов в Литве и за ее пределами, попутно заметив, что «Вильнюс внимательно наблюдает за ситуацией в Беларуси».

Что происходит в Беларуси

В Беларуси впервые за 20 лет возникло понятие социального протеста. Как бы ни старалась оппозиция собрать недовольство властью под свои флаги – протест зреет и развивается вне зависимости от самолюбования демократических лидеров. Оппозиция в Беларуси имеет примерно ту же репутацию, что и власть. Люди выходят на улицы не за обаянием очередного харизмата.

Декрет №3 сработал как пружина давно износившегося механизма. Когда белоруса, выживающего без помощи государства, решили обязать платить за то, что он просто еще жив и в состоянии работать – взбунтовался даже тот самый герой анекдотов про «можа, так и трэба…?»

Власти сделали шаг назад – «отложили» исполнение декрета № 3 на год.

Когда 9 марта 2017 года об этом сообщил президент, протестные марши и собрания о «нетунеядцах» автоматически перешли в категорию «политических несанкционированных акций». И если до 9 марта милиция демонстрантов просто не трогала, рискуя нарваться на реальный электорат, то сейчас руки развязаны .

Однако протесты продолжаются, маховик запущен и его сложно остановить. Резко выросло количество тех белорусов, которым уже нечего терять.

«Тогда в ход идут самые нелепые страшилки, – считает лидер движения «Разам» Вячеслав Сивчик. – Про террористов, например».

По его мнению, в Беларуси невозможно содержать неподконтрольный боевой лагерь.

Крысы в ведре

… Весной 2006 года (год президентских выборов) глава КГБ Беларуси Степан Сухаренко собрал в Национальном пресс–центре всех журналистов, – от таких приглашений не отказываются. Кульминацией речи руководителя КГБ был рассказ о том, как негодяи, желающие подорвать основы белорусской стабильности, топят в ведре крыс и потом этой водой собираются отравить население, слив воду с дохлой крысой в систему «Минскводоканала».

«Вы там все с ума посходили?! – кричал дежурный Минскводоканала, утомленный многочисленными запросами журналистов. – Что-либо влить в систему невозможно, она не так устроена!»

Как это работает

… В политических технологиях есть такое понятие – «переключение внимания». Некоторые называют это отвлечением народа от реальных проблем. Поиск внешнего врага, угроза изнутри – это просто букварь политтехнологов. Новости в СМИ – чем страшнее, тем лучше. Только не про жизнь. Не про экономику. Не про то, что контракты по газу и нефти с Россией не подписаны . Что средняя зарплата вообще не стремится к вожделенным $500 , а наоборот. Не про то, как чиновники бессовестно рапортуют об успехах и полном взаимопонимании с малым и средним бизнесом.

Боевики-террористы окопались между Бобруйском и Осиповичами, а инопланетяне сегодня опять не высадились в Радошковичах – то, что надо.