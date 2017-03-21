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После заявлений Лукашенко в Минске задержали бывшего лидера «Белого легиона»
22.03.2017 11:32 — Новости Политики | БДГ
После заявлений Александра Лукашенко о лагерях по подготовке боевиков в Минске вечером 21 марта прошли очередные задержания.
Так, люди в масках задержали и избили бывшего лидера «Белого легиона» Мирослава Лозовского. Хотя сама организация прекратила свою деятельность в начале 2000-х, несколько дней назад неизвестные начали распространять от ее имени информацию о подготовке к уличной акции 25 марта. Сам Лазовский заявлял, что ни он, ни «Белый легион» к этому не имеют никакого отношения, а его профиль на Facebook был взломан, сообщает
В тот же день «люди в штатском» схватили на улице и запихали в микроавтобус распространителя книг Алеся Евдахо. По словам его друга, задержанного обвинили в «подготовке лиц для участия в массовых беспорядках». Также задержан бывший общественный активист, любитель экстремального туризма и страйкбола Андрей Дундуков.
Пресс-секретарь КГБ Дмитрий Побяржин не стал комментировать задержания. «Всему свое время. Вскоре все узнаете», - сказал он.
Напомним, 21 марта президент Беларуси Александр Лукашенко во время посещения в Могилеве предприятия «Кроноспан ОСБ»
Заявление Лукашенко о предстоящей вооруженной провокации
Всего с начала марта в Беларуси были задержаны почти 250 человек, из них 80 находятся под арестом.
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После заявлений Александра Лукашенко о лагерях по подготовке боевиков в Минске вечером 21 марта прошли очередные задержания.
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