МИНСК, 22 мар – Sputnik. Докладчик по Беларуси комиссии Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) по политическим вопросам и демократии Андреа Ригони посетит республику 23 и 24 марта, сообщили Sputnik в среду в Палате представителей Национального собрания.

На 23 марта запланирована встреча спецдокладчика с председателем Палаты представителей Владимиром Андрейченко.

"В ходе встречи будут обсуждаться вопросы участия членов Национального собрания в мероприятиях ПАСЕ, проблематика смертной казни", – сообщили в пресс-службе.

По словам собеседников Sputnik, Ригони также намерен принять участие в заседании парламентской рабочей группы по проблематике смертной казни.

Кроме того, в белорусском парламенте представитель ПАСЕ обсудит вопросы дальнейшего присоединения Беларуси к конвенциям Совета Европы, а также белорусско-итальянское сотрудничество на площадках Центрально-Европейской инициативы и Парламентской Ассамблеи ОБСЕ. 24 марта у Ригони состоится встреча с главой Центральной избирательной комиссии Беларуси Лилией Ермошиной.

Беларусь остается единственной странной на Европейском континенте, которая продолжает выносить "расстрельные" приговоры. Запрет на смертную казнь является обязательным условием для членства в Совете Европы и Европейском Союзе. В 2016 году были исполнены четыре смертных приговора, а в марте 2017-го – суд приговорил к расстрелу очередного преступника .

Ранее в ЕС неоднократно призывали Беларусь ввести мораторий на высшую меру наказания в качестве первого шага к ее отмене в стране.