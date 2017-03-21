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Оппозиция на День Воли пойдет до Октябрьской площади

22.03.2017 11:56 — Новости Политики | БДГ  
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Оргкомитет празднования Дня Воли огласил 21 марта маршрут и формат акции 25 марта в Минске.

Согласно плану, она начнется 25 марта в 14:00 с митинга на площадке у Академии наук, затем пройдет шествие по проспекту Независимости до Октябрьской площади, где запланирован завершающий митинг, сообщили в пресс-службе оргкомитета партии «Белорусская христианская демократия».

Любые отклонения от этого сценария, в том числе продолжение движения и выход на площадь Независимости, в оргкомитете, куда помимо БХД входят Партия БНФ, Объединенная гражданская партия, оргкомитет партии, Движение «За Свабоду» и Движение солидарности «Разам», назвали опасными и безответственными.

Политики также призвали правоохранительные органы не препятствовать проведению мероприятия, а участников - не вступать в столкновения с сотрудниками милиции.

Примечательно, что организаторы еще до 20 марта включительно должны были получить из Миногорисполкома ответ на свою заявку о проведении акции. Но городские власти тогда назначенную ими же встречу отменили, ответ они также не дали. Новая встреча назначена на 15:00 22 марта.

Такие действия властей оргкомитет празднования Дня Воли охарактеризовал как «безответственность и грубое нарушение законодательства со стороны властей, которые не выдали заявителям в установленный срок ответ на заявку».

Напомним, что в День Воли оппозиция традиционно отмечает годовщину объявления независимости Белорусской Народной Республики 25 марта 1918 года. Но как он пройдет на этот раз, не знает никто. «Сценариев развития событий — много. Если придет много людей, Статкевич попробует вести их куда-то на площадь Независимости, этому может помешать милиция. Тогда возможны стычки», — сказал БДГ политолог Валерий Карбалевич.

Между тем с начала марта в Беларуси были задержаны почти 250 человек, из них 80 находятся под арестом.

 
Теги: Минск
 
 
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Оргкомитет празднования Дня Воли огласил 21 марта маршрут и формат акции 25 марта в Минске.

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