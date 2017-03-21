МИНСК, 22 мар — Sputnik. Служба безопасности Украины (СБУ) запретила въезд на территорию страны российской участнице популярного песенного конкурса "Евровидение-2017" Юлии Самойвой, сообщила в среду пресс-секретарь ведомства Елена Гитлянская.

"Евровидение-2017" пройдет в Киеве. Согласно результатам жеребьевки, Россия, которую представит Самойлова, выступит во втором полуфинале конкурса 11 мая, а финал запланирован на 13 число. Однако ранее в Киеве заявляли, что могут запретить ей въезд в страну. Претензии украинских властей связаны с тем, что в 2015 году певица выступала в Крыму.

"Служба безопасности Украины запретила въезд на территорию Украины гражданке Российской Федерации Юлии Самойловой сроком на три года. Решение принято на основании полученных данных о нарушении ею законодательства Украины", — написала Гитлянская на своей странице в Facebook.