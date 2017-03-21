Массовые репрессии против "вооруженных боевиков", готовивших "массовые беспорядки", являются актом устрашения и легальгым прикрытием для подавления социальных протестов.

Спецслужбы устроили масштабную охоту на "боевиков" : за последние сутки задержаны 11 активистов, обвиняемых в подготовке к "массовым беспорядкам". Как оказалось, "лагеря боевиков", о которых 21 марта вещал Лукашенко, являются официально зарегистрированным военно-патриотическим лагерем под Осиповичами.

Что стоит за "лагерями боевиков" и охотой на ведьм? Действительно ли белорусский режим повторяет сценарий "19 декабря 2010 года"? Как отреагирует Запад на новую волну репрессий в Беларуси?

"Власти слепили образ врага, которому объявили войну"

Директор Центра европейской трансформации Андрей Егоров не спешит сравнивать масштабы "кровавого воскресенья" с новым витком репрессий.

- Очевидно, что сегодняшние аресты – разыгранная карта: сначала со взломанного аккаунта Мирослава Лозовского в Фейсбуке от имени "Белого легиона" вбрасываются призывы к насильственным действиям. Дальше объявляется про «лагеря боевиков» - и пошла волна задержаний бывших членов "Белого легиона". Спецслужбы пытаются повесить на недействующую с 2000 года структуру ответственность за придуманную "подготовку боевиков к насильственным действиям".

- Какова цель осуществляемой комбинации?

- Спецслужбы пытаются создать образ врага, который силен, вооружен – и этим оправдать брутальные действия по подавлению акций социального протеста. Власти запугивают население – и делают это публично, демонстративно – нагнетают атмосферу страха, чтобы сбить волну социальных протестов.

- Какие внешнеполитические последствия повлечет раздутый официальным Минском скандал? Уже прозвучали обвинения в адрес Польши, Литвы, Украины…

- Европейский Союз выразит свое негативное отношение; Литва уже однозначно заявила, что все обвинения белорусской стороны не имеют никакого отношения к реальности. Думаю, последует весьма жесткая реакция на усиление волны репрессий. Но действий, связанных с возобновлением санкций либо даже возврата к обсуждению этого вопроса, следует ждать только в том случае, если арестованные лица будут признаны политзаключенными, а уголовное дело о подготовке к массовым беспорядкам будет раскручиваться дальше. Если фигурантов этого дела не выпустят на свободу в течение ближайшего времени.

- Власть повторяет сценарий 2010 года, однако такого же масштаба внешнеполитических последствий ждать пока не приходится?

- Я бы не сказал, что власть повторяет сценарий 2010 года; 2010 год – массовые репрессии против публичных людей, в тюрьму бросили едва не всех кандидатов в президенты, за решеткой оказались более тысячи человек. Масштабы пока не сопоставимы. Однако нынешние репрессии очень серьезный повод для беспокойства.

Сейчас Европейский Союз находится в растерянности: европейцы наивно полагали, что Лукашенко все же воздержится от такого рода действий, что даст возможность для продолжения сотрудничества. ЕС много сделал, многое наобещал, многие программы запустили, поэтому вначале попытается уладить происходящее дипломатическими методами, по крайней мере, сначала попытаются добиться освобождения задержанных, неприменения к ним жестких подходов.

Если дипломатические методы не принесут результатов – тогда можно ждать возобновления санкций.

"Акт устрашения и демонстрация мощи"

Генерал-лейтенант милиции в отставке Мечислав Гриб убежден, что все происходящее – акт устрашения:

- Мне кажется, это власть устрашения: никому пощады не будет, всех привлекут к ответственности.

- Фактически страна возвращается к ситуации 19 декабря 2010 года?

- Конечно! Это демонстрации силы, мощи со стороны власти.

- Доведут ли власти дело "о массовых беспорядках" до логического финала – до суда?

- Многое зависит от того, как к происходящему отнесется Запад, США.

- Появилось мнение, что нынешние события весьма удачно вписываются в сценарий мирной оккупации Беларуси. Имеет ли такая версия основания?

- Всякая версия имеет под собой основания; меньшие или большие, но имеет.

- Пойдет ли народ на День Воли 25 марта?

- Народ возмущен, рассержен, поэтому выйдет на улицы. Другое дело, что из этого получится.

Фото: TUT.BY