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Кишинев отзывает представителя республики при структурах СНГ
22.03.2017 17:39 — Новости Политики | Sputnik Беларусь
МИНСК,22 мар — Sputnik. Правительство Молдовы приняло решение отозвать посла республики в Беларуси, постоянного полномочного представителя страны при уставных и других органах СНГ Георгия Хиоарэ. Данное решение принято в среду на заседании Кабинета министров, сообщил
© Sputnik Евгений Биятов
Хиоарэ занимал должность посла РМ в Беларуси с 25 октября 2010 года. В этом же году он стал представителем Молдовы при уставных органах СНГ в Минске.
"Предлагаем отозвать чрезвычайного и полномочного посла Молдовы в Республике Беларусь, постоянного полномочного представителя Молдовы при уставных и других органах СНГ Георгия Хиоарэ", — зачитала решение вице-министр иностранных дел и европейской интеграции Даниела Морарь.
Как сообщили Sputnik в штаб-квартире СНГ в Минске, у посла Молдовы в Минске заканчивается срок полномочий в должности посла, а соответственно и срок его полномочий в качестве постпреда. "Мы ждем нового постпреда Молдовы", — сказали в Исполкоме СНГ.
В Посольстве Молдовы в Минске Sputnik сообщили, что данную информацию узнали из прессы и пока не могут ее прокомментировать.
Чтобы решение об отзыве Хиоарэ вступило в силу, его должен подписать президент Молдовы Игорь Додон.
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В штаб-квартире СНГ пояснили, что у посла заканчивается срок его полномочий в Минске.
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