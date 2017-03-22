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Киев: заявления Минска о подготовке в Украине боевиков - провокация

22.03.2017 19:57 — Новости Политики | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 22 мар — Sputnik. Высказывания белорусских властей о подготовке на территории Украины вооруженных боевиков не соответствуют действительности, заявило в среду министерство иностранных дел Украины.

Киев: заявления Минска о подготовке в Украине боевиков - провокация
© flickr.com/ Jordan Gillespie
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Такие слова "являются провокационными и вредят развитию добрососедских отношений между Беларусью и Украиной", говорится в комментарии МИД Украины, который опубликован на сайте ведомства.

"Мы готовы к тесному международному сотрудничеству в противодействии любым проявлениям терроризма, в том числе и с Беларусью", — подчеркнули в украинском внешнеполитическом ведомстве.

Накануне президент Беларуси Александр Лукашенко, посещая могилевское предприятие "Кроноспан", заявил, что в Беларуси задержали готовивших провокацию с оружием боевиков, которые, по его словам, проходили подготовку, в частности, на территории Украины. При этом финансирование, по информации главы государства, осуществлялось из Польши и Литвы.

 
Теги: Минск
 
 
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Внешнеполитическое ведомство Украины подчеркнуло, что такие слова вредят развитию белорусско-украинских отношений.

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