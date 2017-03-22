МИНСК, 22 мар — Sputnik. Высказывания белорусских властей о подготовке на территории Украины вооруженных боевиков не соответствуют действительности, заявило в среду министерство иностранных дел Украины.

Такие слова "являются провокационными и вредят развитию добрососедских отношений между Беларусью и Украиной", говорится в комментарии МИД Украины, который опубликован на сайте ведомства.

"Мы готовы к тесному международному сотрудничеству в противодействии любым проявлениям терроризма, в том числе и с Беларусью", — подчеркнули в украинском внешнеполитическом ведомстве.

Накануне президент Беларуси Александр Лукашенко, посещая могилевское предприятие "Кроноспан", заявил, что в Беларуси задержали готовивших провокацию с оружием боевиков , которые, по его словам, проходили подготовку, в частности, на территории Украины. При этом финансирование, по информации главы государства, осуществлялось из Польши и Литвы.