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Киев: заявления Минска о подготовке в Украине боевиков - провокация
22.03.2017 19:57 — Новости Политики | Sputnik Беларусь
МИНСК, 22 мар — Sputnik. Высказывания белорусских властей о подготовке на территории Украины вооруженных боевиков не соответствуют действительности, заявило в среду министерство иностранных дел Украины.
Такие слова "являются провокационными и вредят развитию добрососедских отношений между Беларусью и Украиной", говорится в комментарии МИД Украины, который опубликован на сайте ведомства.
"Мы готовы к тесному международному сотрудничеству в противодействии любым проявлениям терроризма, в том числе и с Беларусью", — подчеркнули в украинском внешнеполитическом ведомстве.
Накануне президент Беларуси Александр Лукашенко, посещая могилевское предприятие "Кроноспан", заявил, что в
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Внешнеполитическое ведомство Украины подчеркнуло, что такие слова вредят развитию белорусско-украинских отношений.
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