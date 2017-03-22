МИНСК, 22 мар — Sputnik. Беларусь открыта к диалогу с советом Европы по всем вопросам, заявил спикер нижней палаты белорусского парламента Владимир Адрейченко.

"Республика Беларусь открыта к диалогу с Советом Европы по всем вопросам, в том числе и чувствительным. Это, в том числе, и вопросы смертной казни", — заявил в четверг председатель Палаты представителей Национального собрания Беларуси Владимир Андрейченко, встречаясь в Минске с докладчиком Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) по Беларуси Андреа Ригони.

"Думаю, что в начале 2018 года проведем парламентские слушания по смертной казни. Глава государства говорил, что мы должны готовить общество, и когда узнаем мнение (населения страны — Sputnik), будем принимать решение", — сказал Андрейченко.

Он отметил, что Минск заинтересован во многостороннем сотрудничестве с Советом Европы, не только в области прав человека, но и в других сферах.

"Если говорить о демократии и правах человека, мы не можем сказать, что всем гладко. Как и в других государствах. Мы — молодое государство, вы же понимаете, что невозможно перепрыгнуть и оказаться в счастливом демократическом будущем", — сказал Андрейченко.

В свою очередь Ригони отметил, что отношения Беларуси и ПАСЕ основаны на доверии, есть положительные шаги на встречу друг другу. Он положительно оценил, что в белорусском парламенте создана рабочая группа по вопросам смертной казни.

Ригони совершает визит в Минск в рамках подготовки своего доклада о ситуации в Беларуси. Запланированы его встречи с высшим руководством страны, председателями обеих палат парламента, главами МИД и Минюста страны. Помимо этого, состоятся встречи с представителями белорусской оппозиции, парламентской рабочей группы по проблематике смертной казни, правозащитниками, председателями Конституционного суда и Центризбиркома.

Беларусь остается единственной страной в Европе и СНГ, где сохраняется смертная казнь, приговор суда приводится в исполнение через расстрел. 17 марта Гомельский областной суд приговорил к исключительной мере наказания 33-летнего жителя Наровли, приговор убийце двух пенсионеров стал первым "расстрельным" в 2017 году. В 2016 году были исполнены четыре смертных приговора.