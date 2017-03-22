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В Польше напомнили, почему с Минска сняли санкции

23.03.2017 10:41 — Новости Политики | БДГ  
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В то время, как в Беларуси поступают все новые сообщения о задержаниях и арестах оппозиционных активистов, министерство иностранных дел Польши напомнило белорусским властям, почему с них были сняты санкции.

В польском МИД напомнили, что в 2016 году Варшава инициировала возрождение политического диалога с Беларусью, руководствуясь «сигналами белорусских властей об их намерении улушчить отношения Беларуси с ЕС».

Однако сейчас польское внешнеполитическое ведомство с тревогой отметило аресты в Беларуси активистов и журналистов. «Мы призываем к соблюдению прав человека и основных гражданских принципов», - отметили в МИД, напомнив, что ЕС приостановил санкции в отношении белорусских властей, основываясь «на положительных сигналах из Минска».

«Мы надеемся, что Беларусь продолжит избранный в прошлом году курс диалога», - говорится в заявлении.

Кроме того, в МИД Польши отметили, что в последних днях несколько раз обсуждали с белорусскими коллегами, в том числе с замминистра Олегом Кравченко и послом Беларуси в Варшаве, двухсторонние отношения Беларуси и Евросоюза, а также социальные протесты в Беларуси.

Так, замминистра иностранных дел Польши Марек Зюлковский 21 марта обратил внимание белорусского посла на ценность свободы собраний и диалога с оппозицией.

Напомним, что в последние дни в Беларуси задержаны активисты, которые проходят по делу о подготовке "массовых беспорядков". Всего число задержанных в марте активистов, по данным правозащитников, по состоянию на 23 марта превысил 270 человек.

По мнению директора Центра европейской трансформации Андрея Егорова, белорусские спецслужбы «пытаются создать образ врага, который силен, вооружен – и этим оправдать брутальные действия по подавлению акций социального протеста».

 
Теги: Минск
 
 
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