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В Польше напомнили, почему с Минска сняли санкции
23.03.2017 10:41 — Новости Политики | БДГ
В то время, как в Беларуси поступают все новые сообщения о задержаниях и арестах оппозиционных активистов, министерство иностранных дел Польши напомнило белорусским властям, почему с них были сняты санкции.
В польском МИД
Однако сейчас польское внешнеполитическое ведомство с тревогой отметило аресты в Беларуси активистов и журналистов. «Мы призываем к соблюдению прав человека и основных гражданских принципов», - отметили в МИД, напомнив, что ЕС приостановил санкции в отношении белорусских властей, основываясь «на положительных сигналах из Минска».
«Мы надеемся, что Беларусь продолжит избранный в прошлом году курс диалога», - говорится в заявлении.
Кроме того, в МИД Польши отметили, что в последних днях несколько раз обсуждали с белорусскими коллегами, в том числе с замминистра Олегом Кравченко и послом Беларуси в Варшаве, двухсторонние отношения Беларуси и Евросоюза, а также социальные протесты в Беларуси.
Так, замминистра иностранных дел Польши Марек Зюлковский 21 марта обратил внимание белорусского посла на ценность свободы собраний и диалога с оппозицией.
Напомним, что в последние дни в Беларуси
По мнению директора Центра европейской трансформации Андрея Егорова, белорусские спецслужбы «
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В то время, как в Беларуси поступают все новые сообщения о задержаниях и арестах оппозиционных активистов, министерство иностранных дел Польши напомнило...
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