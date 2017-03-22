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Лукашенко: мы с ЕС не сидим каждый за своим забором, а ведем диалог
23.03.2017 11:04 — Новости Политики | Sputnik Беларусь
МИНСК, 23 мар — Sputnik. Для Беларуси важно продолжать диалог с европейскими структурами, заявил президент страны Александр Лукашенко.
В четверг глава государства встретился с докладчиком по Беларуси комиссии по политическим вопросам и демократии Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) Андреа Ригони.
"Мы по всем вопросам, которые у вас вызывают беспокойство и у нас в Беларуси, ведем диалог. На сегодняшний день мы не сидим каждый за своим забором, а разговариваем. Это уже большое дело. В диалоге, я думаю, рождается истина. Со временем эта истина будет и в наших отношениях", — сказал Лукашенко, слова которого приводит пресс-служба главы государства.
Президент считает важным, что в Евросоюзе есть понимание ситуации, в которой находится сегодня Беларусь. Также глава государства рад, что в ЕС понимают, "насколько сложно порой даже на принципах развитой демократии Европейского союза в Беларуси действовать".
Лукашенко обратил внимание, что Европа в условиях своей нынешней политической системы живет уже несколько веков. "А мы еще слишком молоды, чтобы работать на вашем уровне. Надо понимать, что у каждого государства есть своя специфика, поэтому всякие вопросы политики, дипломатии, демократии надо все-таки преломлять через ту специфику, в которой находится то или иное государство, в том числе наше", — убежден белорусский лидер.
Глава государства поблагодарил Ригони за конструктивную позицию в отношении Беларуси и его стремление внести позитив в развитие взаимодействия Беларуси с европейскими структурами.
"Таких политиков сегодня мало. Каждый преследует какие-то цели. Вы преследуете благородную цель. Вы способствуете сближению позиций даже самых антагонистических сил. Несмотря на разногласия по определенным политическим вопросам, которые существуют между нами и Евросоюзом, все-таки вы старались придать нашим отношениям позитивную динамику. За это я вам благодарен", — сказал он.
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В диалоге, считает глава государства, рождается истина, со временем она появится и в отношениях Беларуси и Евросоюза.
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