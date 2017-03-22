В Минске 23 марта был задержан лидер республиканского общественного объединения "Перспектива" Анатолий Шумченко.

По его словам, что около 10:00 возле детсада, куда он отвел дочь, неизвестные надели ему на голову шапку, посадили в машину и доставили в УВД Московского района. Около 10:30 он написал на своей странице в Facebook: «Садят!»

Сейчас в телефоне Анатолия Шумченко включается голосовая почта, передает БелаПАН .

Из БГУ отчисляют лидера «Молодежи БНФ»

Также стало известно, что с исторического факультета БГУ исключают председателя «Молодежи БНФ» Юрия Лукашевича. По его словам, на него составлены два протокола: один за пропуски, а второй на основании милицейского протокола от 23 февраля, составленного на основании ч. 3 ст. 23.34 КоАП (нарушение порядка организации или проведения массового мероприятия») за участие активиста в обороне Куропат, сообщает Радио «Свобода» .

«Я согласен, что были пропуски занятий в феврале и марте, когда я пересдавал латинский язык, поэтому один выговор я, наверное, заслужил. Но второй выговор дали безосновательно. Он базируется на том, что есть сообщение из милиции, что я совершил действие, за которое может быть административное наказание (участвовал в защите Куропат). Но суда не было. Может, на нем бы я доказал свою невиновность. Да и вообще, смешно и грустно: студента специальности «Музейное дело и охрана культурного наследия» наказывают за охрану Куропат», - отметил активист.

В БГУ, правда, заявляют, что главная причина отчисления – это пропуски, а не милицейский протокол.