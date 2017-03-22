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Минск и Москва обсудят вопросы погранзон в начале апреля
23.03.2017 15:27 — Новости Политики | Sputnik Беларусь
МИНСК, 23 мар — Sputnik. Заседание межведомственной рабочей группы по выработке подходов к визовой политике пройдет в Гродно 5-7 апреля.
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МИНСК, 23 мар — Sputnik. Заседание межведомственной рабочей группы по выработке подходов к визовой политике пройдет в Гродно 5-7 апреля.
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